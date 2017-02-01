Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз
Андрей Аршавин снова стал отцом: жена футболиста, свадьба с которой состоялась в сентябре 2016-го года, Алиса Казьмина 31 января родила сына.
И для Андрея, и для его жены это не первый ребенок: Алиса — уже дважды мама, а бывший бомбардир «Зенита», а ныне игрок клуба «Кайрат» имеет троих детей от гражданского брака с Юлией Барановской.
Редакция «Собака.ru» поздравляет Андрея и Алису со счастливым событием.
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