Андрей Аршавин стал отцом в четвертый раз

Андрей Аршавин снова стал отцом: жена футболиста, свадьба с которой состоялась в сентябре 2016-го года, Алиса Казьмина 31 января родила сына.

И для Андрея, и для его жены это не первый ребенок: Алиса — уже дважды мама, а бывший бомбардир «Зенита», а ныне игрок клуба «Кайрат» имеет троих детей от гражданского брака с Юлией Барановской.

Редакция «Собака.ru» поздравляет Андрея и Алису со счастливым событием.