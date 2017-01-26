Литвинова, Жукова и Дума на показе Ulyana Sergeenko в Париже



Наталья Водянова и Даутцен Крез

Если уж Ульяна и задумала сделать шоу в стиле ведьминского шабаша, то без двух нимф — Натальи Водяновой и Даутцен Крез — точно было не обойтись. Водянова, ставшая в 2016-м году мамой в пятый (так бывает?), открывала показ коллекции, а Крез — завершала.