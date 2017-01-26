Коллекция Ulyana Sergeenko завершила третий день недели высокой моды в Париже. Десятый юбилейный показ дизайнера собрал под куполом парижского Cirque D'hiver Bouglione Яну Рудковскую, Орнеллу Мути, Дашу Жукову и других звезд — мы собрали отчет знаменитых гостей в кадрах Instagram.
Литвинова, Жукова и Дума на показе Ulyana Sergeenko в Париже
Коллекция Ulyana Sergeenko завершила третий день недели высокой моды в Париже. Десятый юбилейный показ дизайнера собрал под куполом парижского Cirque D'hiver Bouglione Яну Рудковскую, Орнеллу Мути, Дашу Жукову и других звезд — мы собрали отчет знаменитых гостей в кадрах Instagram.
Рената Литвинова
Режиссер и актриса приехала в Париж не только ради моды: Ульяна Сергеенко — подруга Литвиновой. Дизайнер даже принимала участие в работе над фильмом Ренаты «Сны Иосифа» — помогала с костюмами. А теперь пришла очередь Литвиновой: придя на показ в кокетливой вуали, Рената назвала шоу в своем Instagram «миром Ульяны».
Орнелла Мути
Итальянская актриса — давняя и верная поклонница творчества Ульяны. Мути часто присутствует на показах Сергеенко и даже блистает в нарядах ее бренда на ковровых дорожках Канн. А что? В платьях от Ulyana Sergeenko впору горы сворачивать.
Мирослава Дума и Даша Жукова
it-girls заняли самые выгодные позиции в зале: девушки смотрели шоу из первого ряда, а до начала показа постили забавные селфи.
Яна Рудковская
Для музыкального продюсера Яны Рудковской Неделя Haute Couture — отличный повод вырваться из плотного рабочего графика, полететь в Париж и встретиться с Эвелиной Хромченко, Ксенией Собчак и Мирославой Думой. И если Ксения в этом году занималась воспитанием сына и пропустила шоу, то Рудковская отдыхала за двоих.
Наталья Водянова и Даутцен Крез
Если уж Ульяна и задумала сделать шоу в стиле ведьминского шабаша, то без двух нимф — Натальи Водяновой и Даутцен Крез — точно было не обойтись. Водянова, ставшая в 2016-м году мамой в пятый (так бывает?), открывала показ коллекции, а Крез — завершала.
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