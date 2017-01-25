Федор Бондарчук и Паулина Андреева на премьере фильма «Притяжение»

Вчера вечером в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Притяжение» Федора Бондарчука: режиссер прошел по красной дорожке в сопровождении своей невесты Паулины Андреевой, роман с которой активно обсуждается в СМИ. Для антиутопии о первом взаимодействии инопланетян и людей актриса исполнила саундтрек Closer.