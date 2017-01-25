Вчера вечером в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Притяжение» Федора Бондарчука: режиссер прошел по красной дорожке в сопровождении своей невесты Паулины Андреевой, роман с которой активно обсуждается в СМИ. Для антиутопии о первом взаимодействии инопланетян и людей актриса исполнила саундтрек Closer.
Федор Бондарчук и Паулина Андреева на премьере фильма «Притяжение»
Сюжет четвертого российского фильма формата IMAX рассказывает о приземлении в московском Чертаново НЛО и вводе чрезвычайного положения. Чтобы достичь большего правдоподобия, во время съемок суперсекретного «Притяжения» использовали настоящую военную технику и объекты минобороны.
Бондарчук решил сначала провести народную премьеру картины в одном из чертановских кинотеатров, и только потом презентовать фильм в «Октябре», где собрались исполнители главных ролей — Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков — и звездные гости.
Отметим, что в широкий прокат картина выходит завтра, 26 января.
Фото обложки: www.instagram.com/cetre_magazine/
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