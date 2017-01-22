Instagram звезд: как отдыхают знаменитости зимой
Данила Козловский
Главный викинг отечественного кино отдыхает на Бали, где, как и его герой из «Духless-2», рассекает волны на серфе. Осваивать экстремальный вид спорта актеру помогает инструктор и чемпион России Сергей Коротеев. В своем Instagram Данила написал: «Это весело, совсем несложно, несмотря на долбанную греблю».
Светлана Ходченкова
Коллега Козловского по фильму с миллиардным бюджетом «Викинг» Светлана Ходченкова под Новый год тоже отправилась в Индонезию. В ночь на первое января актриса не осталась без праздничного салюта, а уже утром разместила на своей странице видео красочного балийского рассвета. Свой день рождения Ходченкова также отметила на острове, а на Крещение искупалась в водопаде недалеко от округа Гьяньяр.
Даша Малыгина
Бали вообще побеждает в рейтинге «Выбери меня!»: модель Даша Малыгина также отправилась в паломничество на остров: «Вот каждый раз приезжаю сюда и думаю, что останусь тут жить». И мы в принципе не против, если Даша даст честно слово регулярно постить сумасшедшей красоты закаты Нуса-Лембонган ─ небольшого острова вблизи балийского побережья — и не менее прекрасные селфи. Хотя, нет — уже скучаем!
Ника Белоцерковская, Сергей и Матильда Шнуровы
После совместного празднования Нового года в Комарово-Репино издатель «Собака.ru» вместе с лидером группировки «Ленинград» и его женой отправились путешествовать по Калифорнии. И пока Ника Белоцерковская отвязно позировала на фоне полицейской машины в Санта-Монике, местный страж порядка предлагал для большего эффекта включить мигалку («ну что, говорит, вы как дети?»), а Матильда портретировала закаты, Сергей Шнуров затосковал по Родине — разумеется, в стихах:
«Здесь презентабельный видок,
Но ноет русская душа.
Кругом дают один хот-дог,
Сейчас бы ушицы из ерша».
Елена Летучая
Главная «Ревизорро» страны Елена Летучая скрылась от жаждущих отмщения рестораторов и отельеров вместе с мужем в Коста-Рике, где супруги точно чувствуют себя на одной волне – осваивают вместе серфинг. Уже через несколько дней телеведущая поделилась видео, в котором рассказала, что не удержалась на доске и получила травму лица. Однако это не помешало ей продолжить занятия, и вскоре Летучая написала по-хемингуэевски лиричный пост : «Серфинг учит любить мир, не ожидая от него какой-то взаимности. Любить только по той причине, что мир есть и он прекрасен».
Юлия Топольницкая и Игорь Чехов
Для звезды клипа «Экспонат» и ее мужа – резидента «Comedy Club» новогодний отпуск на Мальдивах стал настоящим свадебным путешествием: поженившись еще в июле, свой медовый месяц ребята отложили до зимы из-за плотного рабочего графика. С побережья Индийского океана молодожены постили романтические фотографии, а в тегах указывали производную своих фамилий – Чехольницкие – и вели отсчет дней со свадьбы.
Равшана Куркова
От двадцатиградусных морозов актриса сбежала на теплый Самуи, где остановилась в пятизвездочном spa-отеле Conrad Koh Samui. И, хотя, судя по фотографиям Равшаны небо далеко не всегда было солнечным, она не унывала и подписывала свои посты тегами #гармония и #MagicMoments.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
В ушедшем году пара Боярская-Матвеев опровергала все возможные слухи и сплетни о своем разводе, поводом для которых стало отсутствие общих фото в Instagram. Во время зимнего отпуска в Калифорнии актеры посетили Голливуд, прогулялись по центру Лос-Анжелеса и наконец запостили несколько забавных селфи в шляпах и темных очках. «Ну прям Михаил Боярский», ─ не замедлили пошутить над Матвеевым подписчики.
Юлия Матвиенко
Основательница бренда JM Studio еще в декабре отправилась зимовать на Мальдивы и показала, что пляжный отдых еще не повод отказываться от любимых нарядов. Как и известные модницы своего времени Джеки Кеннеди или Грейс Келли, Юлия тщательно продумывала каждую деталь образа с не меньшим вниманием, чем перед светской вечеринкой.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Хотя ездить с маленькими детьми зимой в жаркие страны гиперопекающие матери не рекомендуют, участника Comedy Club Павла Волю и гимнастку Ляйсан Утяшеву это не касается: вместе с сыном Робертом и дочерью Софией они улетели в Доминикану без всяких проблем: младшей Воле (или Утяшевой?) всего полтора года, но она говорит получше некоторых взрослых и бойко охотится с папой на местных павлинов.
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