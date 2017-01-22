Ника Белоцерковская, Сергей и Матильда Шнуровы

После совместного празднования Нового года в Комарово-Репино издатель «Собака.ru» вместе с лидером группировки «Ленинград» и его женой отправились путешествовать по Калифорнии. И пока Ника Белоцерковская отвязно позировала на фоне полицейской машины в Санта-Монике, местный страж порядка предлагал для большего эффекта включить мигалку («ну что, говорит, вы как дети?»), а Матильда портретировала закаты, Сергей Шнуров затосковал по Родине — разумеется, в стихах:

«Здесь презентабельный видок,

Но ноет русская душа.

Кругом дают один хот-дог,

Сейчас бы ушицы из ерша».