Паулина Андреева спела в московском метро

Сюжетная линия ленты довольно запутана и инспирирована одновременно легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями светских москвичей. Главный герой фильма – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими.

На экраны фильм выйдет осенью 2017, но уже сейчас можно оценить если не сам проект, то по крайней мере впечатляющий актерский состав. Помимо Паулины в главных ролях снимаются Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Игорь Верник, Вадим Верник, Максим Суханов.