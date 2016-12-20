На днях актриса Паулина Андреева, занятая в съемках фильма "Мифы о Москве", режиссерском кинодебюте Александра Молочникова, спела в вестибюле станции метро Маяковская в Москве. Этот эпизод станет музыкальной вставкой в киноленте, жанр которой заявлен как "комедия абсурда". Съемки проводились ночью, и на площадку приехал Федор Бондарчук, роман актрисы с которым широко обсуждается в СМИ. Вопреки домыслам, Паулина играет сразу две главные роли не из-за участия Бондарчука в проекте. Федор, как опытный игрок индустрии, в данном случае поддерживает начинания молодых коллег – Александра Молочникова и продюсера Ильи Стюарта.
Паулина Андреева спела в московском метро
Сюжетная линия ленты довольно запутана и инспирирована одновременно легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями светских москвичей. Главный герой фильма – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими.
На экраны фильм выйдет осенью 2017, но уже сейчас можно оценить если не сам проект, то по крайней мере впечатляющий актерский состав. Помимо Паулины в главных ролях снимаются Фёдор Бондарчук, Сергей Безруков, Иван Ургант, Милош Бикович, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Игорь Верник, Вадим Верник, Максим Суханов.
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Александр Молочников, режиссер
Когда мы готовились к запуску “Мифов о Москве”, мы все время чувствовали себя героями анекдота про самолет: “На борту нашего лайнера есть бассейн, боулинг, клуб, два борделя, четыре кинотеатра и оперный театр. Осталось только посмотреть, как это все взлетит…” Ну вот теперь и посмотрим, как взлетит теперь наш проект. Я очень благодарен тем артистам, которые согласились сниматься. Потому что каждая из ролей требует смелости и актерской отваги, иронии, чувства юмора и , прежде всего, самоиронии. К счастью, выбранный нами жанр предполагает какую-то радость на съемках, иначе нет смысла. Я сделаю все возможное, чтобы эту радость обеспечить - и артистам, и зрителям.».
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Паулина Андреева
Я в этой картине раздваиваюсь, играю сестер-близнецов. Можно сказать, разрываюсь между двумя воплощениями богини любви и красоты. А поскольку Афродита еще и богиня плодородия, то и я здесь увлекаюсь грядками и клумбами. Как известно, Афродита была безжалостна к тем, кто отвергает любовь. Но в нашем случае любовь сама безжалостна к ней. Жена богатого и знаменитого, Мария больше всего ценит любовь и семейные отношения, об них и обламывается. Так же как и Мия, тонкая ценительница чувства юмора и всевозможных колкостей, в какой-то момент усомнится в ценности острого языка. Наш режиссер и сценарист, Саша Молочников, собрал прекрасную команду и написал безумный сценарий. Процесс идёт.».
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Милош Бикович
Мой персонаж ненормальный и довольно противный... очень интересно такого персонажа играть. А с такими актерами в кадре находится - это счастье. Мой персонаж влюбляется в сестру-близняшку своей жены. Причём они одинаковые (их играет Паулина Андреева). Надо дальше рассказывать?!».
Фото: Instagram, архивы пресс-служб
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