Генпродюсер радио Record Андрей Резников: «Промоутеры летних фестивалей уже приняли решение об их отмене, но пока не объявили это»

Об онлайн-фестивале «ВКонтакте»

Мы до последнего надеялись провести VK Fest в Парке 300-летия — ведь официального запрета на летние фестивали пока нет. Но безопасность важнее: офлайн VK Fest состоится в следующем, 2021 году — 24 и 25 июля.

В этом году VK Fest пройдет онлайн — с 15 по 21 мая. Даже когда отменены все массовые мероприятия, для «Радио Рекорд» и «Вконтакте» важно сделать большой проект, в котором примут участие актуальные артисты. И если онлайн-концерты уже стали нормой, то в случае с масштабным недельным фестивалем — это впервые.