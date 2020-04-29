Команда VK Fest объявила о переносе самого крупного опенэйра России на лето 2021-го. В этом году фестиваль сменит привычный формат и пройдет онлайн! С 15 по 21 мая ВКонтакте и Record Radio в прямом эфире покажут выступления десятков артистов из студий в Москве и Петербурге. Мы поговорили с соорганизатором VK Fest и генпродюсером радио Record Андреем Резниковым о судьбе летних фестивалей, антикризисных решениях и работе концертной индустрии после пандемии.
Генпродюсер радио Record Андрей Резников: «Промоутеры летних фестивалей уже приняли решение об их отмене, но пока не объявили это»
Об онлайн-фестивале «ВКонтакте»
Мы до последнего надеялись провести VK Fest в Парке 300-летия — ведь официального запрета на летние фестивали пока нет. Но безопасность важнее: офлайн VK Fest состоится в следующем, 2021 году — 24 и 25 июля.
В этом году VK Fest пройдет онлайн — с 15 по 21 мая. Даже когда отменены все массовые мероприятия, для «Радио Рекорд» и «Вконтакте» важно сделать большой проект, в котором примут участие актуальные артисты. И если онлайн-концерты уже стали нормой, то в случае с масштабным недельным фестивалем — это впервые.
Думаю, в интернет-версии фестиваля «ВКонтакте» лайн-ап будет даже интереснее и шире. Мы сможем получить тех музыкантов, которые были заняты в изначально запланированные даты. Стримы будут идти ежедневно: из студии в Москве, Петербурге и, возможно, за пределами России. Для артистов на карантине организуем выступления дома. Подменить классический опен-эйр невозможно, поэтому мы скорее предлагаем другой, новый продукт.
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VK Fest — 2019
О финансовом ударе
Наша группа компаний называется Record Group: в нее входят радиостанция «Радио Рекорд», ивент-компания «Росдэнс», билетный оператор ShowGoGo и агентство T-Robots, которое продает рекламу в Петербурге для радиостанций «Русской медиагруппы».
В ивент-сегменте полный «стоп». Если, например, рестораны еще могут делать доставку, то наши активности прекратились совсем. «Радио Рекорд» только в первом полугодии должно была провести более 100 мероприятий. Мы перенесли туры Artik&Asti, Моргенштерна, Тимы Белорусских, концерты группы «Хлеб», «Пошлая Молли» и так далее. Все это связано с финансовыми потерями: часть средств просто сгорела.
Ощущаем сейчас и падение рекламных бюджетов — почти на 70%. Хотя исследования показывают, что люди даже чаще стали слушать радио, бизнес не видит смысла рекламировать себя сейчас.
«Рекорд» вещает из Петербурга в 165 городах: нашим региональным партнерам тоже приходится нелегко. Мы отменили для них франшизные платежи.
Но радио хотя бы работает: наши ведущие выходят в эфир из дома и мы даже делаем новые проекты. Так, Record провел dj-марафон «36.6»: 36 часов и 6 минут тридцать диджеев играли вживую из разных точек по всему миру. Собрали больше 5 миллионов просмотров во «ВКонтакте» и смогли привлечь нескольких, пусть и с небольшими бюджетами, партнеров.
Никого из штатных сотрудников не уволили, но некоторых попросили уйти в отпуск. Со всеми попытаемся найти компромиссное решение, чтобы сохранить людей и компанию. Если будет реальная поддержка со стороны государства, то хорошо. Если нет — будем бороться сами.
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Онлайн-трансляция реп-фестиваля «Маятник Фуко»
О возврате билетов и поддержке государства
Важно понять, каким образом будет осуществляться возврат билетов на перенесенные события. Система работает так: мы, как организатор, начинаем подготовку — вносим предоплату артистам, бронируем рекламную кампанию, оплачиваем сотрудников, арендуем площадки. Чем ближе мероприятие, тем больше денег мы тратим, но тем большее количество людей покупают билеты.
В цепочке «артист-организатор-билетный оператор» больше всего рискует организатор. Он несет основные затраты. Когда все вдруг отменяется, деньги организатора застревают у артистов, билетных операторов, а часть просто сгорает. В этой ситуации помогло бы следующее решение на законодательном уровне: если мероприятие перенесено в связи с форс-мажором, билеты можно сдать только после даты его проведения. Или нужны субсидии промоутерам, из которых можно вернуть людям деньги. Организатору нечего возвращать — он вынужден банкротиться.
Важно понимать, что в концертной индустрии зарабатывает в основном артист. То есть маржа организатора небольшая. Без поддерживающих мер ситуация может фатально ударить по ивентщикам, и некоторые небольшие игроки исчезнут с рынка.
О фестивалях во времена карантина
Большинство промоутеров летних фестивалей уже приняли решение об их отмене — просто пока не объявили об этом публично. Их можно понять: официального запрета нет, а как только вы отменяете любое мероприятие, люди активно начинают сдавать билеты. Поэтому все тянут до последнего, но уже сегодня очевидно, что летом ничего не состоится. Это правда, которую нужно признать.
Есть обнадеживающий кейс: реп-фестиваль «Маятник Фуко» нам удалось провести онлайн. Расходы на проведения лайв-трансляции сопоставимы с организацией «олдскульного» мероприятия: техническое оборудование, гонорар артиста, зарплата персонала, аренда студии и так далее. А вот монетизации нет. Все состоялось только благодаря коммерческим партнерам — трансляция была бесплатной.
То есть бизнес-модель в онлайне иная, нежели в офлайне, — билеты не продаются. Поэтому нужна либо система донатов, либо платный доступ, либо коммерческий партнер — спонсор. Также взять на себя расходы могут стриминговые сервисы, такие как Оkko, Wink, Яндекс.Эфир.
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Концерт «Супердискотека 90-х»
Сейчас планируем провести фестиваль «Супердискотека 90-х» в сети — он должен задать тренд и планку качества. И хотя в интернете многие фишки можно делать интересными, я не вижу в онлайн-формате замену офлайну. На стадионы зрители приходят за атмосферой, чувством сопричастности, живыми эмоциями. Надеюсь, что осенью мероприятия можно будет проводить.
Но тут встает другая проблема: будут ли люди покупать билеты? С одной стороны, они изголодаются по ивентам, с другой стороны, страх заразиться может быть сильнее. Важно, чтобы во всем была логика: если можно ездить в метро десятками тысяч, то можно и на массовые мероприятия ходить. Как бы то ни было — здоровье на первом месте.
Фотограф: Алексей Корзов
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