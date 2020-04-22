Об устойчивости сети World Class

Пока держимся. Зарплаты выплачиваем из накопленного компанией резерва, а также из кредитов, взятых до пандемии на развитие бизнеса. По плану они должны были тратиться на открытие клубов UFC Gym Russia и World Class.

Вместе с франшизой у World Class почти 100 клубов — в России, СНГ и Монако. Сейчас мы вынуждены на четверть сократить зарплаты. Коллеги относятся с пониманием и благодарностью. Потому что многие в отрасли совсем без денег и полностью прекратили выплачивать заработную плату своим сотрудникам. А если вы спросите, долго ли мы так продержимся, я хоть и знаю, но не скажу!