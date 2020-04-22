Компания World Class, основанная Ольгой Слуцкер 27 лет назад, переживает самый крупный кризис в своей истории — из-за пандемии коронавируса почти 100 фитнес-клубов вынуждено приостановили работу на неопределенный срок. «Собака.ru» поговорила с послом здорового образа жизни о запуске бесплатных онлайн-тренировок, борьбе индустрии спорта за жизнь и перспективе бизнеса вернуться в 90-е.
Ольга Слуцкер (World Class): «Сейчас мы как на войне, дальше только сложнее. Бизнесу надо быть готовым к бою – уже вне пандемии!»
Об устойчивости сети World Class
Пока держимся. Зарплаты выплачиваем из накопленного компанией резерва, а также из кредитов, взятых до пандемии на развитие бизнеса. По плану они должны были тратиться на открытие клубов UFC Gym Russia и World Class.
Вместе с франшизой у World Class почти 100 клубов — в России, СНГ и Монако. Сейчас мы вынуждены на четверть сократить зарплаты. Коллеги относятся с пониманием и благодарностью. Потому что многие в отрасли совсем без денег и полностью прекратили выплачивать заработную плату своим сотрудникам. А если вы спросите, долго ли мы так продержимся, я хоть и знаю, но не скажу!
Все арендодатели World Class получили извещения о невозможности оплаты помещений. Кто-то отреагировал резко негативно, кто-то отнесся с понимаем, кто-то не ответил — ждет, как будет развиваться ситуация. Их тоже можно понять, у многих сдаваемые площади в залоге у банков. Несложная цепочка. Да, терять арендатора невыгодно. Но люди зачастую поступают алогично, погружается в страхи, истерики, бессмысленные требования.
«Оставайтесь дома с World Class» — так теперь звучит наш слоган. После того, как вышло постановление Роспотребнадзора о приостановке работы фитнес-клубов, бассейнов и так далее, мы запустили онлайн-тренировки. Они проходят в прямом эфире в Instagram и YouTube — и очень успешно. В каждой тренировке участвуют не менее 18 тысяч человек и более 200 подключается к эфиру каждый день. Я считаю, это успех! Наши онлайн-тренировки бесплатны. Это осознанная позиция World Class и UFC Gym Russia: мы считаем, что обязаны, как и врачи, бороться за психологическое и физическое здоровье граждан, которые сидят дома в нервном состоянии и не знают, что будет завтра.
Об опыте прошлых кризисов
Сколько я прошла всевозможных кризисов и неприятностей: первый World Class открылся в 1993 году. И никогда не думала, что могу закрыться навсегда. Никаких подарков судьбы не получала, приходилось постоянно быть в сконцентрированным состоянии, готовой защищать себя и компанию. С тех пор понимаю: если есть желание, можно все преодолеть!
Пережившие дефолт 1998 года построили современную экономику России. Да, часть не выстояла. К сожалению, люди не равны в своих возможностях, талантах, энергии, трудолюбии и лидерских качествах. Но огромное количество бизнесменов состоялось вопреки. Именно кризис заставил нас придумывать новые планы, держаться за работу, развиваться как профессионалам. Думаю, именно память о тех сложных временах, выработала у нас стойкость.
Но я не желаю опять становиться корпоративным ларьком: не хочу возвращаться в то время, когда у меня был десяток юрлиц — так работать уже давно отвыкла. А меры Правительства, предусмотренные только для малого и среднего бизнеса, многих игроков крупного бизнеса могут толкнуть на дробление. Предприятия, аналогичные нашему, просто начнут делить себя на мелкие лавки, чтобы получить субсидии. Государству это не даст ничего, кроме потери огромного количества налогов.
О помощи государства
Раз клубы World Class не попадают под категорию малого и среднего бизнеса, значит нам приходится доказывать необходимость господдержки. На онлайн-встрече Дмитрия Медведева с представителями пострадавших индустрий я просила включить спортивную отрасль в категорию системообразующих. Президент год назад дал поручение, чтобы 55 % граждан нашей страны регулярно занимались физкультурой и спортом. Этого невозможно добиться без фитнес-индустрии. Маленькие студии не решат проблему. Нас выслушивают, но пока это не вылилось в реальную помощь.
Да, спортивный сектор включили в список наиболее пострадавших отраслей, но существенно это не помогло. Мы написали письма и в Минэкономразвития, и вице-премьеру Андрею Белоусову, и в Минспорт, и премьер-министру: хотим, чтобы сегодняшнюю ситуацию признали обстоятельством непреодолимой силы. Это даст возможность фитнес-клубам не платить арендную плату на время простоя, пролонгировать кредиты, избавиться от процентов и пени.
Выручки, позволяющей оплатить отсроченные налоги, и через полгода не будет. И Президент, и Премьер призывают не увольнять людей. Но, наверно, нечестно брать отчисления с зарплат в Фонд социального страхования за время простоя. Их нужно убрать до нуля.
Нужны живые деньги. Нас бы очень выручило, если бы государство оплатило хотя бы МРОТ каждому сотруднику. Разумеется с помощью механизма, который исключит любые злоупотребления на тему.
Как только объявили о возможности получения беспроцентных кредитов, мы сразу среагировали и подали заявку в один из крупных госбанков, который нас знает и уважает. И он нам отказал, потому что мы не подходим под критерий среднего предприятия. Наши обороты значительно выше.
О будущем экономики
Сейчас мы как на войне — в окопе. И дальше будет только сложнее. Бизнесу надо быть готовым к бою – уже вне пандемии. Есть угроза мировой депрессии: спрос и потребление рухнули от Китая до США. Может, это знак, что нам всем нужно прекратить заниматься бессмысленной суетой и раздором, а выработать общее решение, найти выход из экономического провала.
Общество должно вынести из кризиса важные уроки. Никогда в нашей стране за последний декады не было столько внимания к старикам — самой ранимой и беспомощной части населения. Их изолировали, волонтеры разносят продукты. После пандемии нужно сохранить это отношение.
Работающие родители получили возможность больше проводить времени со своими семьями. Время самоизоляции, может быть, станет самым запоминающимся для детей, которым в обычное время не хватает мамы и папы. Это шанс заново сконструировать отношения с родными.
Я предлагаю, как перед соревнованиями, быть очень сконцентрированными. И призываю государство наконец подружиться с бизнесом.
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