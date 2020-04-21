Марина Кравец — о родах во время пандемии коронавируса: «Главное, не читайте новости!»

Мы живем в странное время. Ощущение, что мы попали в какой-то фантастический фильм, не отпускает. Но у меня паники не было и нет, и никому не советую ей поддаваться. Это отнимает энергию и мешает принятию взвешенных решений.

Естественно, было несколько не по себе, волнительно. Но я старалась следовать всем предписанным нормам: соблюдение гигиены, дистанцирование от скоплений людей. Укрепляла иммунитет прогулками и разнообразным питанием, старалась есть полезную пищу. Вообще, расставляла приоритеты в пользу будущего ребенка. В целом, настрой был такой: делай, что должен и будь, что будет. Благо, успели вдоволь нагуляться до введения карантина.