Теле- и радиоведущая, единственная девушка-резидент шоу Comedy Club на ТНТ Марина Кравец 4 апреля стала мамой (с чем мы ее поздравляем!). Дочь она родила в Москве в самый разгар пандемии COVID-19. Марина рассказала «Собака.ru», как справиться с волнением в это непростое время и дала пару советов будущим мамам, как сберечь свои нервы и настроиться на позитив.
Марина Кравец — о родах во время пандемии коронавируса: «Главное, не читайте новости!»
Мы живем в странное время. Ощущение, что мы попали в какой-то фантастический фильм, не отпускает. Но у меня паники не было и нет, и никому не советую ей поддаваться. Это отнимает энергию и мешает принятию взвешенных решений.
Естественно, было несколько не по себе, волнительно. Но я старалась следовать всем предписанным нормам: соблюдение гигиены, дистанцирование от скоплений людей. Укрепляла иммунитет прогулками и разнообразным питанием, старалась есть полезную пищу. Вообще, расставляла приоритеты в пользу будущего ребенка. В целом, настрой был такой: делай, что должен и будь, что будет. Благо, успели вдоволь нагуляться до введения карантина.
Родственники, конечно, беспокоились о моем самочувствии. Но, к счастью, период ожидания был спокойным, несмотря на то, что беременность совпала с пандемией. Я считаю, что раз так произошло, значит, так было нужно. Это и про ситуацию в мире, и в нашей частной жизни.
Мне посчастливилось попасть в замечательный роддом. Это роддом ЕМС в Москве. Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто «нет» и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу (Аркадий Водахов, продюсер — прим.ред.) максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны.
И это пройдет! Мы не можем повлиять на ситуацию глобально, но можем обезопасить себя и других, соблюдая самоизоляцию. Не забывайте про простые правила и переведите фокус на малыша, прислушивайтесь к нему, разговаривайте с ним, не важно — он уже родился или вот-вот появится. Всё это спокойно и с улыбкой. Вы сейчас его главный проводник эмоций на гормональном уровне. У вас свой мир, локальный, и каким он будет — очень сильно зависит именно от состояния мамы. Так что расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасным ожиданием и общением с малышом! И главное, всем здоровья, любви и счастья!
Обстановка в роддоме была потрясающая! Спокойно, хорошо, без суеты. Врачи размеренно и четко делают свою работу, молодые мамы — свою. Очень важно не транслировать негатив и излишнее беспокойство во вне, тем более, когда ты кормящая мама.
Даже в самоизоляции и на карантине можно найти положительные стороны. Мы не просто «должны как можно больше времени проводить с ребёнком», мы сейчас можем себе это позволить и делаем это с огромным удовольствием. Сейчас мы дома, растем. Появился новый человек, а вместе с ним новый график жизни, эмоции и звуки.
Что посоветовать будущим мамам? Меньше читать новости. Не нервничать, не сгущать краски. Улыбаться! Вслед за улыбкой подтянется и настроение!
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