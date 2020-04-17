Денис Попов — о кризисе ивент-индустрии: «Что нас не убивает — меняет. Почти всех, кроме неуязвимых идиотов!»

Никто из наших клиентов не расторг контракты, потому что они думают о завтрашнем дне. Правда, штук 100 мероприятий пришлось перенести на неопределенный срок! Счастлив, что за несколько лет мы построили сегмент в компании, который не связан с мероприятиями и продолжает работать несмотря на пандемию. Это цифровые коммуникации, видеопродакшн, VR и SMM (Маркетинг в социальных сетях. — Прим. ред.). Вся эта активность дает возможность хотя бы верить в лучшее будущее.

Поэтому если нужен совет в трудное время, то вот он: диверсифицируйте себя, тюнингуйтесь не внешне, а внутренне. Мы делаем для наших клиентов то, что работает независимо от коронавируса.