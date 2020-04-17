Главный патимейкер Северо-Запада и бессменный продюсер церемоний «Собака.ru» Денис Попов в трудные для ивент-индустрии времена преисполнен оптимизма. Основатель коммуникационного агентства Jet Set прогнозирует «бум» вечеринок и светских приемов, а в кризисе видит только возможности для молодых и дерзких профессионалов. Если вы уже успели отчаяться на карантине — срочно читайте это интервью!
Денис Попов — о кризисе ивент-индустрии: «Что нас не убивает — меняет. Почти всех, кроме неуязвимых идиотов!»
О положении компании Jet Set
Месяца три в такой ситуации я смогу продержаться, дальше будет тяжело. Креативный и диджитал-отделы получают зарплату в полном объеме, они приносят основной доход. Пришлось незначительно сократить зарплату тем, кто не работает вообще — ивент-отделу. Но у нас не компания, у нас семья, поэтому все отнеслись с пониманием. Главное – не забыть самого себя ограничить, а то многие любят всех вокруг сократить и жить своей жизнью.
Никто из наших клиентов не расторг контракты, потому что они думают о завтрашнем дне. Правда, штук 100 мероприятий пришлось перенести на неопределенный срок! Счастлив, что за несколько лет мы построили сегмент в компании, который не связан с мероприятиями и продолжает работать несмотря на пандемию. Это цифровые коммуникации, видеопродакшн, VR и SMM (Маркетинг в социальных сетях. — Прим. ред.). Вся эта активность дает возможность хотя бы верить в лучшее будущее.
Поэтому если нужен совет в трудное время, то вот он: диверсифицируйте себя, тюнингуйтесь не внешне, а внутренне. Мы делаем для наших клиентов то, что работает независимо от коронавируса.
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О будущем ивент-рынка
Посмотрите на статистику: время, проведенное в телефоне, увеличилось даже больше, чем потребление водки. Впереди — цифра, интернет и креатив! Бренды, которые делали офлайн-мероприятия, теперь придумывают новые схемы коммуникации, новые способы донесения идеологии. Ведь ни один завод не закрыт, магазины работают, товары продавать надо. Осталось теперь придумать, как соединить всех метафизически. Как побеждали идеи, так и будут побеждать!
На какое-то время наружная реклама грохнется. Телевизионные контракты покупаются на год, поэтому ничего с ТВ не произойдет. Что касается ивент-компаний: если они не предложат ничего оригинального в другом формате, все будет плохо.
Новых контрактов сейчас нет. Большим и уважаемым брендам трудно запускать рекламные кампании в это время: у них пиар-стратегию согласовывают десятки людей, нужна цельность коллектива, а сейчас мнения по любому вопросу разделяются полярно.
Однако, как правило, те компании, которые управляются единолично, хуже всех справляются с кризисом. Сначала у топ-менеджера страх, потом кризис переоценки, а в финале истерика.
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О светской жизни после карантина
Мы думали этот год будет великим, а он будет тяжелым. Но не нужно ставить крест на 2020! Да, все, что подразумевает выход в свет до какого-то времени будет прозябать.
Но вспомните, празднование отмены «сухого закона» в США длилось почти год — люди выпили больше, чем за все время его действия. Будет так же: большой всплеск любых мероприятий. К тому же ни один из больших летних фестивалей пока не отменен. Как только карантин снимут, начнется пандемия радости, и мы прекрасно пойдем веселиться с новым навыком — мыть руки.
Да, светские мероприятия не станут делать сразу после отмены самоизоляции. Но, поверьте, грядет страшная битва за право сделать первое. А потом все потихоньку войдет в обычное русло – мы любим забывать плохое.
Запреты будут снимать с той же очередностью, с какой вводили: разрешат выходить из дома, потом собираться до пятидесяти человек и уже после откроют массовые мероприятия. Хорошо, если это случится к 1 июня!
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О потерях индустрии
В бизнесе, как в старом анекдоте: «Были ли деньги при коммунизме? Были, но не у всех». Вопрос только в запасе прочности. Я знаю очень много коллег, которые просто взяли и уволили весь ивент-отдел. Такие люди к бизнесу относятся как к ларьку. Если ты даже месяц не можешь продержаться и тебе приходится увольнять людей, значит крайне плохо построил структуру.
Мелкие игроки действительно уйдут, потому что они живут одним днем. Так было на моей памяти раз пять за последние двадцать с лишним лет: сгорали все молодые и дерзкие, которые за бесплатно готовы работать, — к сожалению.
Выживут только те, кто думал все предыдущие годы, а не тратил деньги на женщин и вино. Но! Допустим, даже умрет ваш бизнес — собирайте мозг в руки и придумайте что-нибудь совершенно иное!
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Об уроках 1998, 2008 и 2014 годов
В этот раз все будет по-другому. В 1998 мы вообще не знали, что такое деньги. Тогда, если я случайно получал доход, брал половину и тут же проигрывал в казино. Иначе, думал, не будут деньги валиться. Вернуть бы все выкинутое на ветер — можно было бы много лет не работать.
В кризис 2008-го я вышел и упал на колени перед людьми: «Не смогу платить вам зарплаты несколько месяцев...». И никто не ушел. Сейчас лучше пойду милостыню просить, чем буду увольнять людей.
В 2014 готовились к страшному. Но ни одну западную компанию, которая была нашим партнером, не закрыли. По большому счету, доллар прыгнул до ста, потом обратно на шестьдесят – все смирились и образ жизни остался прежним.
В 2020 изменится образ жизни и образ мысли. Новый мир откроет новые, иные ценности: люди начали брать онлайн-уроки, рисовать копии известных картин… То, что не убивает — меняет. Почти всех, кроме неуязвимых идиотов!
Фото: архив Jet Set
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