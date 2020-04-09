Глава PMI Евгений Финкельштейн: «Мы планировали 300 концертов в этом году: сейчас 90 перенесли — остальные отменены»

О сегодняшнем положении частного бизнеса

Руины! Я не имею в виду аптеки, торговые сети, производителей антисептиков и масок. Мы видим хаотичное движение Правительства, которое не принимает эффективных мер. Карантин они называют каникулами, чтобы не объявлять режим ЧС и не нести финансовую ответственность за отмены мероприятий.

Моя компания делала первый в России концерт Depeche Mode в сентябре 1998 года (В августе 1998 года Россия объявила дефолт, из-за чего курс рубля упал в 3,5 раза. — Прим.ред.). Тогда, несмотря на аншлаг, все деньги сгорели. Но даже это не сравнится с сегодняшним кризисом — кризисом решений.