Агенство Kassir.ru и корпорация PMI, организующая этой осенью первые концерты Натальи Ветлицкой после 15-летнего перерыва, терпят миллионные убытки из-за пандемии и, как следствие, запрета на проведение массовых мероприятий. Но заслуженного промоутера страны не так просто напугать — Евгений Финкельштейн провел первый российский концерт Depeche Mode в разгар кризиса 1998-го и шоу Мадонны на Дворцовой площади в августе 2009-го. В интервью «Собака.ru» — о том, как выживает гигантская компания со штатом больше 1000 человек и что ждет ивент-индустрию в новом поствирусном мире.
Глава PMI Евгений Финкельштейн: «Мы планировали 300 концертов в этом году: сейчас 90 перенесли — остальные отменены»
О сегодняшнем положении частного бизнеса
Руины! Я не имею в виду аптеки, торговые сети, производителей антисептиков и масок. Мы видим хаотичное движение Правительства, которое не принимает эффективных мер. Карантин они называют каникулами, чтобы не объявлять режим ЧС и не нести финансовую ответственность за отмены мероприятий.
Моя компания делала первый в России концерт Depeche Mode в сентябре 1998 года (В августе 1998 года Россия объявила дефолт, из-за чего курс рубля упал в 3,5 раза. — Прим.ред.). Тогда, несмотря на аншлаг, все деньги сгорели. Но даже это не сравнится с сегодняшним кризисом — кризисом решений.
О крахе ивент-индустрии
Надо понимать, что ивент-индустрия сейчас вне закона: за очное проведение мероприятия можно получить штраф до 300 тысяч рублей. Но коллапс с концертами начался не вчера, продажи упали еще в феврале. Затем запретили проведения массовых мероприятий, однако люди продолжили выходить на улицу, ездить на метро и автобусах. Бороться нужно повсеместно, а подобные полумеры только хоронят компании.
Продаж нет совсем, поэтому НДС сейчас не платим. Как и налоги в Фонд социального страхования и Пенсионный фонд — их Правительство отсрочило на полгода. Но даже спустя это время платить в казну будет нечем, ведь окончание карантина не значит окончание кризиса. Например, мероприятия, которые проводятся только летом, мы перенесем на год — люди просто не купят билеты.
В принадлежащих мне PMI и «Кассир.ру» работают больше 1000 человек. На их зарплату, а также аренду офисов, которую частные бизнес-центры отказываются снижать, нужен миллион долларов в месяц. При полном отсутствии выручки, я обязан выплатить эти деньги и никого не уволить. В банках, которые должны выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты, нет отточенного механизма, как это делать. Плюс, чтобы претендовать на кредит, компания должна обслуживаться в этом учреждении. И не забывайте, что введен мораторий на банкротства! Разве не для подобных форс-мажоров нужны резервные фонды, в которые предприниматели платили налоги долгие годы?
О жизни после коронакризиса
Позавчера Премьер-министр заявил, что люди могут сдать или обменять билеты в течение 30 дней. Билетные операторы, среди которых и Kassir.ru, оказались в заложниках, так как деньги от продаж уже заплатили промоутерам, а они в свою очередь — за рекламу, площадку, авиаперелеты, гостиницы, а также выступление артиста. Большая часть из этого не возвратна. Если бы дали возможность произвести возврат хотя бы течении года, был бы шанс остаться на плаву.
PMI планировала 300 концертов в этом году: сейчас перенесены 90 из них, остальные отменены, потому что нет свободных дат у популярных певцов и площадок. Это большие туры: Эрик Клэптон, Ленни Кравец, LP. Спасти нас в этой ситуации могут только адресные субсидии (Перечисление денег от государства на безвозвратной основе. — Прим.ред.), как это сделано в Европе.
Директор «Кассир.ру» Алла Фомина была среди предпринимателей, встречавшихся с Президентом 26 марта, и озвучивала просьбы, которые малый и средний бизнес указал в своей петиции — полностью освободить от налогов на полгода.
Скорее всего будем пробовать проводить концерты онлайн. Но это может стать только временной мерой: люди ходят на шоу, чтобы услышать качественный звук, почувствовать эмоции артиста и зала. Их ничем не заменить. Сейчас даже бессмысленно строить планы, изменения происходят каждый день. Есть только надежда на правильные решения власти.
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