Глава компании Elephant Prodution Management — отвечает за сеть Rocco Forte Hotels — и друг редакции «Собака.ru» Екатерина Земцова, живущая в Лондоне, сообщила, что больна коронавирусом. Как только Кате стало лучше, мы поговорили с ней о лечении вируса, карантине в Лондоне и взяли пару жизненных советов, заменяющих поход к психотерапевту.
Екатерина Земцова — о своем заражении коронавирусом, карантине в Лондоне и рекомендациях врачей
О положительном диагнозе на Covid-19
Как я заразилась коронавирусом представить себе не могу: в лондонском метро, магазине, тренажерном зале, в гостях у подруги, которая тоже заболела? В начале марта ушла на удаленную работу, но все-таки моя сфера предполагает посещение деловых и светских мероприятий. И дважды я на них побывала.
Очень редко болею. Спортом занимаюсь, соблюдаю правильный режим питания и редко сильно устаю. И вдруг в прямом смысле свалилась. Почувствовала страшную слабость, озноб, слегла в прошлый четверг. Симптомы — один в один из всех методичек. В тот момент вокруг было достаточно много болеющих. Я сразу поняла — это оно.
Сейчас в Лондоне экспресс-тесты не достать, только несколько знакомых успели заказать их через частные медицинские сервисы. И получили подтверждение диагноза. Учитывая, что я находилась с ними в тесном контакте, сомнений не было. Позвонила в службу NHS (Национальная служба здравоохранения Англии — Прим. ред.), там подтверждают диагноз по телефону. Не госпитализировали, потому что случаев очень много, занимаются только серьезными и критическими. В больнице ничем не помогут, нет ни вакцины, ни лекарств. И пока вирус не прорвался в легкие, то нет никакого смысла ехать в стационар. Но в большинстве – это легкая или средняя форма и инфицированные спокойно отсиживаются дома. Вот и я провела неделю в жестком карантине, и он до сих пор распространяется на всех домашних.
О посте в Facebook
Я не думала, что, написав пост о своей болезни, вызову такой интерес! Потом поняла, почему такой ажиотаж: я конкретный человек с диагнозом, которого знают в России. Но, понимаете, здесь в Лондоне таких людей уже очень много!
Полторы недели назад сделала первую публикацию по теме — специально на русском языке — про наших друзей-итальянцев, которые действительно на передовой. Понимала, что на тот момент в России преобладает отрицание объективной реальности. И это прямо на моих глазах в течение 24 часов поменялось. Но поразительно: по-прежнему среди моих русских друзей, умных и продвинутых, слышу мнение, что пандемия – это масонский заговор, спектакль, обрушивший экономику всех стран, чтобы кому-то помочь заработать. Абсурд!
О карантине в Лондоне
Мы ведь находимся в совершенно другом информационном поле. Я внимательно слежу за тем, что происходит в России, как эта информация преподносится. И у нас тема распространения инфекции очень подробно обсуждается, в таком объеме она появилась в российских СМИ и социальных сетях только полторы недели назад.
Все-таки мы ближе к континентальной Европе, поэтому события, которые происходили в Италии, хорошо освещались. Надо отдать должное итальянцам: они кричали, но мало кто их слышал и слушал. В полном остолбенении говорили: «Подождите, сейчас до вас докатится». В общем, это произошло — пару дней назад Лондон полностью закрыли на карантин, город действительно опустел.
На данный момент разрешается выходить в случае крайней необходимости, закрыты вообще все торговый центры и магазины, кроме продуктовых и аптек. Улицы патрулируют полицейские. Можно выходить раз в день с теми, которые находятся с тобой на карантине в доме.
Конечно, нарушивших в тюрьму не сажают, даже штрафов пока нет. Власти рассчитывают на сознательность общества. Можно ли посадить многомиллионный город на принудительный карантин? Разве что вывести на улицы армию, как это сделала Италия.
О поддержке со стороны семьи
Супруг и 11-летняя дочь остались со мной и, конечно, ухаживали. Они не находятся в группе риска, но какие-то меры предосторожности соблюдались: дезинфицировались и держались на расстоянии. Может, семья уже переболела в легкой форме, а может, сейчас болеет, но пока бессимптомно.
О рекомендациях врачей
Сказали находиться дома, внимательно следить за симптомами и продержаться 6 дней, потом станет легче. Если нет и состояние ухудшается (появляется болезненный кашель и проблема с дыханием), тогда можно вызывать скорую. Болезнь должна пройти свой естественный цикл, либо иммунитет справляется, либо нет.
Мне дали базовые, абсолютно стандартные рекомендации. Так все лечат себя или родных, если заболели простудными, респираторными заболеваниями. Главное – не сбивать температуру до 39. Но неприятность в том, что очень часто развивается дикая головная боль. Никогда в жизни не чувствовала себя так плохо: страшная боль, ломота в суставах – было ощущение, что в меня гвозди заколачивают. Хотя у каждого свое: насморк, расстройство желудка с рвотой или без рвоты, кашель. Вирус проходит по всему организму и бьет в самые уязвимые места. Врачи рекомендуют только парацетамол, но без фанатизма.
О важном уроке
Надо оберегать старшее поколение, проявлять здравомыслие. Не паниковать, потому что чем больше мы нервничаем, тем больше мы подвергаем удару наш иммунитет. Реже выходить из дома, не бывать в гостях, а на улице сохранять дистанцию в два метра. Надеяться, что если подхватишь, то справишься быстро. Я надеюсь, что Россия успела подготовиться и пандемия еще не разгулялась.
В Лондоне сейчас оборудуют центр под полевой госпиталь на 4000 мест, сеть отелей Best Western предложила использовать их площади для больниц, то же самое сделал Hilton в Америке. Ситуация критическая, очень надеюсь, что это не случится ни с Москвой, ни с Петербургом!
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