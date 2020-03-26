Екатерина Земцова — о своем заражении коронавирусом, карантине в Лондоне и рекомендациях врачей

О положительном диагнозе на Covid-19

Как я заразилась коронавирусом представить себе не могу: в лондонском метро, магазине, тренажерном зале, в гостях у подруги, которая тоже заболела? В начале марта ушла на удаленную работу, но все-таки моя сфера предполагает посещение деловых и светских мероприятий. И дважды я на них побывала.

Очень редко болею. Спортом занимаюсь, соблюдаю правильный режим питания и редко сильно устаю. И вдруг в прямом смысле свалилась. Почувствовала страшную слабость, озноб, слегла в прошлый четверг. Симптомы — один в один из всех методичек. В тот момент вокруг было достаточно много болеющих. Я сразу поняла — это оно.