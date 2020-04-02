Идеолог курорта «Первая линия» и наш ментор в области ЗОЖ-инноваций грамотно организует работу из дома в новых реалиях. А с объявлением карантина в школе полностью изменила не только свой график, но и расписание двух дочерей. Мы расспросили Марию о решении перевезти детей в Лемболово, новом распорядке дня, а также о том, как защитить семью и не сойти с ума.
Мария Грудина — о том, как провести школьный карантин с пользой для детей
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Фото: Данил Ярощук
«Мало вижу своих детей. Столько работаю, что не могу уделять им достаточно времени» — очень часто повторяла я. До начала марта. Тогда меры и ситуация в мире были не насколько серьезными на мой взгляд. Я порвала связку на ноге, и решение соблюдать домашний режим было обусловлено больше этим обстоятельством.
Все изменилось в позапрошлые выходные. Новостной фон зашкаливал, и со всех сторон поступали тревожные сообщения о закрытии школ. Мы тут же устроили семейный совет, на котором решили не поддаваться всеобщей панике, а действовать сообразно обстоятельствам: пока не закрыты школы, их посещать. К четвергу пришли к заключению, что смысла этого особого не имеет — классы полупустые. Плюс попробовать домашнее обучение детям полезно.
Я безумно уважаю спокойную и абсолютно логичную позицию директоров обеих школ девочек: предупреждение + отсутствие паники. Пока это было возможно, они подготовили дистанционное обучение, но в одной школе сохранили опцию посещения, а во второй — предлагают вернуться к учебе в положенный срок. Но очевидно, что в сегодняшней ситуации очные занятия отменены везде.
Но вместо поездки на время весенних каникул, которая в этом году должна была пройти на горнолыжном курорте в Италии, мы с детьми отправились на дачу в Приозерском направлении.
В первые же дни школьного карантина я, привыкшая каждый вечер проводить на мероприятиях и целовать макушки уже спящих детей, удивилась, какими длинными бывают вечера! Успеваем пройти подготовленный старшей дочкой квест на английском, испечь вафельные трубочки на безглютеновой муке (вообще у всей семьи, обожающей рестораны, проснулась необъяснимая жажда готовки), поиграть в Имаджинариум и понежиться с обожаемой болонкой Дусей. Такая вот вынужденная семейная идиллия! Немного напоминает быт семьи из моей любимой серии детских книг Лоры Инглз Уайлдер «Домик в прерии» и «На берегу тенистого ручья».
На время осадного положения мною был сформирован тактический план. Утром зарядка на лужайке, здоровый завтрак. Дальше младшая идет на дистанционное обучение, предоставляемое школой, — это сочетание Skype с преподавателями и самостоятельных занятий по электронному дневнику. Для нее это возможность первый раз испытать на себе, что значит самодисциплина. В 7 лет непросто собраться, настроиться, организовать себя и выполнить все учебные задачи. Горжусь своей малышкой!
Старшая пока на официальных каникулах, а значит, читает, занимается математикой, конным спортом и пишет рассказы. Один из последних про непонятный вирус, которого люди испугались, а он оказался совсем нестрашным, и все очень быстро от него поправились. Вот так моментально дети считывают информационный фон. Уже везде расклеили картинки-напоминания — не забывать мыть руки!
Занятия длятся до обеда, после — прогулки до заката солнца на велосипедах, сигвеях и исследование полей на квадроцикле (но только если с папой!).
Через день стараемся ходить в баню. После нее так спокойно слушать музыку или смотреть воодушевляющий фильм! Детям необходим баланс нескольких сфер: сна, спорта, еды, музыки, игр, очень-очень большого количества прогулок и занятий по предметам (обязательно чтение!). Купила книги для всей семьи, среди них — «9 рассказов Сэлинджера», «Сила подсознания» Джо Диспенза, «Право писать» Джулии Кэмерон, «Первые люди на луне» Герберта Уэллса, подборка Мурзилки за 1966-1974 гг.
По вечерам введен запрет на гаджеты для всех! Хоть и звучит немного слащаво, но давно не было такого чувства единения в семье от простых радостей. Например, концерты у нас регулярно: поем от еле выносимого, но любимого детьми «Холодка» Мэвла до Билли Айлиш. Еще прошел полный и бесповоротный разбор шкафов с одеждой. Все отдать не удалось — младшая теперь ходит в мамином платье и гольфах японской школьницы.
А вот с бабушкой и дедушкой временно не встречаемся: именно пожилых стоит особенно беречь в этот период, они действительно в зоне риска, как и при любом серьезном вирусе.
Самое страшное — это потеря контроля над собой, своей семьей, утрата душевного покоя и уверенности. Дети очень чувствуют мое стабильное состояние, поэтому не удивляются отменам всех дополнительных занятий. Так, вокал, спорт были приостановлены, организаторы не хотят рисковать и это их право. Хотя мы бы посещали кружки, будь такая возможность. К нам домой по-прежнему ходит преподаватель английского, а по вечерам девочки с папой играют на пианино.
Вначале эпидемии я частично ушла на удаленную работу. С большим количеством подрядчиков совещания проводила по Skype, а с сотрудниками «Первой линии» — очно. На тот момент количество гостей не снизилось, многие приезжали к нам за идеальной изоляцией. Но вчера мы решили приостановить работу курорта, отправить гостей и сотрудников по домам.
Дистанцирование не снизило эффективность моей работы, на каждый день запланированы онлайн-встречи, и их частота только возрастает. За это время написала несколько статей для изданий, а еще думаю пройти курс писательского мастерства.
Оставайтесь дома, берегите себя и близких. От наших с вами действий зависит будущее. Но при этом сохраняйте спокойствие. И мойте руки!
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