Мария Грудина — о том, как провести школьный карантин с пользой для детей

Все изменилось в позапрошлые выходные. Новостной фон зашкаливал, и со всех сторон поступали тревожные сообщения о закрытии школ. Мы тут же устроили семейный совет, на котором решили не поддаваться всеобщей панике, а действовать сообразно обстоятельствам: пока не закрыты школы, их посещать. К четвергу пришли к заключению, что смысла этого особого не имеет — классы полупустые. Плюс попробовать домашнее обучение детям полезно.

Я безумно уважаю спокойную и абсолютно логичную позицию директоров обеих школ девочек: предупреждение + отсутствие паники. Пока это было возможно, они подготовили дистанционное обучение, но в одной школе сохранили опцию посещения, а во второй — предлагают вернуться к учебе в положенный срок. Но очевидно, что в сегодняшней ситуации очные занятия отменены везде.