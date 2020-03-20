Мать-героиня с супругом, главным тренером «Зенита», всей семьей ушла на самоизоляцию, чтобы не причинить вред незащищенным, более слабым слоям населения — старикам и людям с низким иммунитетом. К тому же, уверена Семак, самоизоляция — это самый осознанный способ быстрее прекратить пандемию, от которой страдают абсолютно все. Вот ее 10 простых, но действенных советов.
Анна Семак: как уйти на самоизоляцию с 7-ю детьми и мужем
1. Соблюдайте дисциплину
Самое важное в карантине, чтобы не начать искать несуществующие симптомы и тратить все время на обновление статистики по заболевшим — дисциплина. Вставать в одно время, стараясь успеть сделать как можно больше. Я всегда сразу же заправляю постель, иначе она будет тянуть в себя как магнит, каждый раз, проходя мимо, хитрый мозг завлекает прилечь хоть на пять минут, просто посмотреть в телефон. Так ничего не получится!
2. Одевайтесь, как на работу
Проснувшись и понимая, что сначала мне нужно сделать дела по работе, я одеваюсь...как на работу. Это очень собирает. Все видеоконференции и звонки в «рабочей» одежде складываются эффективнее. Брюки, рубашка, туфли и ты функционируешь так, как призывает одежда. В пижаме с оленями можно оставаться только в те дни, когда кроме сериалов и пиццы на дом ничего не планируется. На рабочие вопросы можно выделить четкое время, примеру, с 8 до 11.
3. Уделите внимание здоровью
Я всегда забываю пить витамины. Сейчас самое время заботиться о себе и своём здоровье. Принимаю железо, B12, пробиотики и веганский Омега-3. (Все по показаниям врача!) Пью чай с тертым на мелкой терке имбирем и лимоном. Очень доверяю отечественному препарату «Ветом», он активизирует иммунитет за счёт полезных бактерий и подходит детям.
4. Готовьте дома
Готовлю сразу на целый день: завтрак, обед и ужин — так, чтобы к 14:00 повесить полотенце на раковину и заниматься другими делами. Если дети не хотят помочь по кухне, можно раздать им задания, разбавляя необходимые школьные уроки. Попросите написать сочинение или рассказ, начинающийся со слов, которые вы придумаете. Что-то особенное, чтоб было смешно и захотелось в этом поучаствовать. К примеру: «Однажды я проснулся в теле президента и совершенно не понимал о чем меня спрашивают», «Вчера я попал в страну где все оказалось сладко-съедобным, мне предложили шоколадный паспорт и мармеладный дворец взамен на то, что я никогда больше не пророню ни слова».
5. Самообразовывайтесь
Самое время учиться. Можно вместе с детьми учить новые русские и английские слова. Английский по песням, переводя их любимые хиты и выписывая забавные выражения. Не только дети, но и мы не знаем значения многих слов: катарсис, гаптофобия, фрустрация, сибаризм, плюрализм, нигилизм... Их можно написать на карточках с объяснениями. Старшие охотно соглашаются с ролью проверяющих. Удобно запоминать названия столиц и то, чего ещё не проходили в школе. Мама в роли учителя это то, что всегда вызывает у детей восторг. (Только если мама-друг, а не мама-контролер, для которой оценки — мерило человеческой значимости)
6. Уделите внимание детям
Самое время вводить семейные ритуалы — именно они дают ребенку чувство защищенности и стабильности. Вечерние разговоры. Говорите с детьми на равных, как со взрослыми, обо всем на свете, спрашивайте совета, рассказывайте истории из своей жизни. Смотрите кино каждый день, устраивая кинотеатр: принесите подушки, расположитесь на полу, попросите чтоб во втором ряду разговаривали потише. Я стараюсь приучить детей к документальным фильмам на важные темы — природа, экология, история. Это важная часть образовательного процесса. Не задумывались о сортировке мусора? Самое время. Дети все схватывают на лету и обожают отделять цветные пластиковые крышечки в специальную корзину.
7. Займитесь спортом
Самое время заняться спортом всей семьей, даже если до этого не было времени. Дети очень хорошо организованные люди и с готовностью участвуют в любом деле, к тому же их энергию необходимо направлять в правильное русло, пока они не начали крушить несущие конструкции. Приседания, махи ногами, пресс, отжимания, плие, планка, занятия с резинками — пусть в вашем графике найдется час для работы над здоровьем.
8. Порадуйте себя
Ванна с пеной, молоко с печеньками на ночь, сказка — на все это в ежедневной суете не хватало времени. Но это так нужно и так важно. Именно сегодня.
9. Не забывайте про режим
Дети спят. Наши укладываются в 22:00. Есть время на себя. Прекрасная традиция: пройтись по дому, собрать телефоны и положить их в корзинку у входа. Очень плохая привычка класть телефон рядом, ну и совсем опасная — под подушку.
10. Отдыхайте
Лучший способ привести себя в норму — принять теплую ванну и почитать книгу (вместо бесконечного пролистывания ленты Инстаграм). Возьмите за правило каждый день устраивать себе диджитал-детокс после 22.00. Новые сенсации за это время никуда не денутся. Пусть книга станет лучшим другом и снотворным, ставьте цель читать хотя бы по 3 страницы. Я всегда возвращаюсь к классикам — Лесков, Шмелев, Чехов заставляют душу работать, а это в книге, как и в жизни, самое важное.
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