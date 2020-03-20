Анна Семак: как уйти на самоизоляцию с 7-ю детьми и мужем

4. Готовьте дома

Готовлю сразу на целый день: завтрак, обед и ужин — так, чтобы к 14:00 повесить полотенце на раковину и заниматься другими делами. Если дети не хотят помочь по кухне, можно раздать им задания, разбавляя необходимые школьные уроки. Попросите написать сочинение или рассказ, начинающийся со слов, которые вы придумаете. Что-то особенное, чтоб было смешно и захотелось в этом поучаствовать. К примеру: «Однажды я проснулся в теле президента и совершенно не понимал о чем меня спрашивают», «Вчера я попал в страну где все оказалось сладко-съедобным, мне предложили шоколадный паспорт и мармеладный дворец взамен на то, что я никогда больше не пророню ни слова».