Как отказаться от приглашение на светское мероприятие во времена карантина

За эти недели несколько раз убедительно и для себя, и для окружающих произнесла: «Дистанцирование мне дается нелегко, но из вежливости и уважения вынуждена отказаться».

Сложнее не принять приглашение на день рождения друга. Но кто-то должен вводить новый вирусный этикет! Записывайте: «Благодарю за приглашение! Но я несу ответственность и за здоровье близких, поэтому предпочту остаться дома. Очень хочется, чтобы бы мой вынужденный отказ нашел ваше понимание».

Тем более светскими мероприятия во время карантина не назовешь. Я, к примеру, перенесла все свои курсы и авторские этикет-бранчи в марте и апреле.