Основатель единственной сертифицированной школы этикета в Монако Татьяна Полякова делится новыми правилами противовирусного общения. Записывайте: как сохранять здравомыслие и не забывать о хороших манерах даже во времена пандемии.
Татьяна Полякова — о новом этикете и хороших манерах во время карантина
Как вежливо приветствовать без тактильного контакта
Эмоции, улыбку глазами, жесты в сторону визави никто не отменял. Есть страны, которые исторически обходятся без телесного контакта, без вторжения в частную зону. Она очень деликатна: всего лишь расстояние от кончиков пальцев руки до локтя. А некоторые культуры, не прикоснувшись к щеке, не похлопав по плечу, не сумеют выстроить общение. Мой совет: предупредил — значит обезопасил! Извинитесь и объясните, что, например, Азия так элегантно обходится без рукопожатий и пощипываний за щеку. И это, оказывается, так приятно практиковать!
Новые формы приветствия — смол-ток нашего времени. И помните: всем понравиться невозможно, главное никого не обидеть. Поэтому при встрече дополняем искреннее приветствие жестами: легкий наклон в сторону собеседника, рука на сердце для мужчин, взмах кистью в сторону ровесника или того, кто моложе. Важно, чтобы пальцы при взмахе всегда оставались сжатыми. Как у Ее Величества!
Что делать, если человек неподалеку кашляет или чихает
Я бы отвернулась. Но советы дают те, кто не умеет ими пользоваться!
Как отказаться от приглашение на светское мероприятие во времена карантина
За эти недели несколько раз убедительно и для себя, и для окружающих произнесла: «Дистанцирование мне дается нелегко, но из вежливости и уважения вынуждена отказаться».
Сложнее не принять приглашение на день рождения друга. Но кто-то должен вводить новый вирусный этикет! Записывайте: «Благодарю за приглашение! Но я несу ответственность и за здоровье близких, поэтому предпочту остаться дома. Очень хочется, чтобы бы мой вынужденный отказ нашел ваше понимание».
Тем более светскими мероприятия во время карантина не назовешь. Я, к примеру, перенесла все свои курсы и авторские этикет-бранчи в марте и апреле.
О бизнес-этикете на удаленной работе
Нетикет (неологизм, является слиянием слов «сеть» (англ. net) и «этикет» — Прим. ред) — наука еще более чопорная, чем этикет светский. Кaк и жизнь онлайн в сравнении с жизнью офлайн: оцифрованная информация на века.
Всегда удобно сразу при переводе на удаленную работу составить памятку-протокол, обозначить и время, и правила. Это так же, как колготки в деловом дресс-коде: если прописано в должностной инструкции — нужно носить.
Например, руководство просит выслать отсканированный документ после окончания рабочего дня. Как не ответить? Кризис же! Здесь все зависит от вашей функции: и начальство, и подчиненные с нормированным рабочим днем следуют протоколу. Нетикет также предлагает широкий выбор знаков-эмоций, но отвечать на просьбу смайликом все же не стоит.
О ношении перчаток и маски
Вопросы гигиены и этикета не всегда дополняют друг друга. Есть нормы поведения в обществе, а есть нормы санитарные. Я сама люблю перчатки и с удовольствием использую эту деталь костюма, но не латекс. Пeрчатки —обязательный элемент гигиены сервиса. Но с работ художников и фотографов периода гриппа-испанки 1919-го года на вас будет смотреть достопочтенная публика в масках! Выглядит это вполне элегантно. Французы емко объяснили мне понятие элегантности — это когда костюм не воспринимается отдельно от человека.
О маниакальном мытье рук санитайзером
Делать это в обществе каждые пять минут некрасиво. Помните про эффективность средств и цикл процедур.
Об общении с иностранцами
Ведите себя, как и в любой другой период: не позволяйте шовинизму властвовать над собой. Никогда не буду отворачиваться от китайцев. На рыбном рынке в Хельсинки они в масках умело и скрупулезно отмерили дистанцию и сели через два столика от меня. Точно также не откажусь от своих традиционных походов в горы Ирана. Но после карантина!
Этично ли просить человека, вернувшегося из-за границы, покинуть офис, ресторан или дом
Попросить уйти — нет. Тайно звонить в полицию тоже. Но предложить маску или перчатки —нужно. Или предложить ему привезти средства защиты всех. Атмосфера и настроение рушатся. Потому мудро не проводить мероприятий в дни пандемии.
Я тоже вернулась домой из Франции. Беспрекословно выполню карантин и вам советую. Этикет и правила сосуществования начинаются с уважения самого себя. Приглашение в гости с благодарностью приму, но оставлю с открытой датой.
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