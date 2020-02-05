Сегодня Гранд Отель Европа отмечает 145 лет! Все это время в отеле проходили крупнейшие в городе светские приемы, останавливались мировые звезды и создавалась великая музыка и стихи. Вспоминаем самых знаменитых гостей «Европы» — от Федора Достоевского до Джорджо Армани.
Билл Клинтон, Федор Достоевский и Уитни Хьюстон — самые знаменитые постояльцы Гранд Отеля Европа за 145 лет
Вечеринка миллионеров
В ноябре 2005 года Петербург потрясла закрытая вечеринка, которая прослыла в городе как «Вечеринка миллионеров». Гостями стал бывший президент США Билл Клинтон, Лиз Херли с уже бывшим мужем Аруном Наяром и еще несколько сотен состоятельных гостей из Европы и Америки. Под данное событие был полностью зарезервирован Екатерининский дворец. Организатором поездки выступил Ричард Каринг, который пожелал, чтобы все гости разместились в одной гостинице. Учитывая то, что условное название вечеринки абсолютно отражало действительность, «Европе» пришлось непросто: 450 гостей не могли разместиться исключительно в люксах, ввиду того, что их в таком количестве просто нет. Руководство отеля решило эту задачу, продемонстрировав «гостеприимность по-русски»: в каждом номере гостя ожидала банка черной белужьей икры и бутылка водки.
Федор Достоевский
Достоевский неоднократно был гостем отеля. В архивах сохранилась цитата Федора Михайловича по поводу невиданного размаха строительства гостиницы: «... вот архитектура современной, огромной гостиницы - это уже деловитость, американизм, сотни нумеров, огромное промышленное предприятие». Неудивительно, что именем великого писателя назван именно угловой номер 107, выходящий окнами на пересечение Итальянской и Михайловской улиц. Достоевский имел пристрастие селить всех своих героев в угловые дома и сам старался снимать квартиру или комнату только в угловых зданиях. За работой писатель любил смотреть на улицу, что лучше всего было делать из угловых домов. Для «писательских» трудов в гостиной установлен массивный письменный стол.
Уитни Хьюстон
После своего последнего концерта в Петербурге в Ледовом дворце, Уитни Хьюстон со своей семьей поужинали в ресторане «Икорный бар», а затем спустились на афтепати в Лобби-бар. Там играл пианист за роялем, и Уитни подошла к нему, взяла микрофон и стала петь. Получился неожиданный подарок для гостей Лобби-бара - камерный концерт суперзвезды, который, к слову, продлился до 4 утра.
Дэниэл Редклифф
23 июля 2010 года Дэниэл Редклифф в Гранд Отеле Европа поднял свой первый «законный» бокал алкоголя – тогда актеру исполнился 21 год. Дэниэл провел этот вечер в Лобби-баре в близком кругу людей, в числе которых был и некий петербуржец, который, собственно и стал причиной визита актера в Петербург – их знакомство состоялось еще в Лондоне и Дэниэль решил реализовать «приглашение в гости» в такую важную для него дату. Праздничный торт от отеля именинник и его гости решили съесть в номере и переместились в полулюкс Редклиффа.
Петр Чайковский
В 1877 году гостем отеля стал Петр Ильич Чайковский, который провел здесь свой медовый месяц. В память о великом композиторе каждую пятницу ресторан «Европа» превращается в театр классического балета.
Сэр Элтон Джон
В 1979 году Элтон Джон приехал в СССР с гастрольным туром, что было большим событием в те времена. Певец остановился в "Европейской". После успешного концерта артиста ждали в ресторане "Европа" на банкет. Появившись в зале, воодушевленный теплым приемом, Элтон Джон вдруг стремительно поднялся на сцену, занял пустующее место за роялем и дал импровизированный концерт.
Игорь Стравинский
В 1962 году знаменитый на весь мир композитор Игорь Стравинский в первый раз за 48 лет эмиграции вернулся в Советский Союз. Композитор дал несколько концертов в Москве и Ленинграде. Гостиница «Европейская» стала первым адресом по возвращении Стравинского на родину. Его музыка ассоциируется с весной и всеобщим пробуждением. Поэтому в цветовом решении интерьера исторических апартаментов № 119 с фортепиано, названных именем Стравинского, преобладают радостные оттенки весенней зелени.
Лучано Паваротти
В 2004 году Лучано Паваротти приехал в Петербург в рамках своего прощального гастрольного тура. Он разместился в номере 105, больших апартаментах с антикварным роялем Bechstein, где маэстро мог репетировать перед выступлением. Впоследствии эти апартаменты были оформлены в духе лучших оперных театров мира – «Опера Гарнье» в Париже и итальянского «Ла Скала», и названы именем Паваротти.
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Такада Кендзо, сентябрь 2017 года
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Джорджо Армани, ноябрь 2009 года
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Людмила Гурченко для «Собака.ru», 2008 год
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Эмма Чаплин, май 2010 года
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Ирина Вирганская, Михаил Горбачев, сентябрь 2009 года
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Стинг, Труди Стайлер, ноябрь 2005 года
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Ким Кэтролл, февраль 2008 года
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Элен Строганова, июнь 2010 года
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Элизабет Хёрли, ноябрь 2005 года
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