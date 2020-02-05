Билл Клинтон, Федор Достоевский и Уитни Хьюстон — самые знаменитые постояльцы Гранд Отеля Европа за 145 лет

Вечеринка миллионеров

В ноябре 2005 года Петербург потрясла закрытая вечеринка, которая прослыла в городе как «Вечеринка миллионеров». Гостями стал бывший президент США Билл Клинтон, Лиз Херли с уже бывшим мужем Аруном Наяром и еще несколько сотен состоятельных гостей из Европы и Америки. Под данное событие был полностью зарезервирован Екатерининский дворец. Организатором поездки выступил Ричард Каринг, который пожелал, чтобы все гости разместились в одной гостинице. Учитывая то, что условное название вечеринки абсолютно отражало действительность, «Европе» пришлось непросто: 450 гостей не могли разместиться исключительно в люксах, ввиду того, что их в таком количестве просто нет. Руководство отеля решило эту задачу, продемонстрировав «гостеприимность по-русски»: в каждом номере гостя ожидала банка черной белужьей икры и бутылка водки.