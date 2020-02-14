Алиса Лобанова: «Игрушки — это серьезный бизнес»

Вы родились в Петербурге, а стали почти гражданкой мира — живете на несколько стран, штаб-квартира бизнеса в Москве, магазины TOY.RU можно найти от Пскова до Хабаровска. Скучаете по родному городу? Как Петербург повлиял на ваш характер?

Скучаю и при первой возможности прилетаю в Питер. Это город моего детства и юности — богемная атмосфера театральных кулис и художественных мастерских. Первая несерьезная роль в театральной постановке в 11 лет и очень серьезные экзамены в художественный лицей им. Б. В. Иогансона (в то время СХШ). Тяжелый этюдник на плече и первая выставка в Центральном выставочном зале «Манеж» (тогда мою работу «Крыши Петербурга» высоко оценили «Митьки»). Академия художеств имени И. Е. Репина и поиски себя в творчестве и в жизни. Это город, из которого я уехала в Москву юной и полной надежд и в который вернулась состоявшейся и полной деловых проектов. Именно Петербург воспитал во мне самую важную черту характера: мечтать и доказывать, что невозможное — возможно!

Какие проекты вас связывают с Петербургом сейчас?

Люблю прилетать без повода — увидеть родных, погулять по городу, но чаще визиты деловые. В прошлом году мы провели на ПМЭФ специальную сессию и представили нашу стратегию борьбы с контрафактом в сфере детских игрушек, открыли офис на Невском проспекте и ряд магазинов. Сейчас в Петербурге и области работают тринадцать TOY.RU и один «Тойруша». В этом году готовятся к открытию еще пять, в том числе — флагманский магазин на Невском, который станет самым большим в России и совершенно особенным по концепции. В планах представить городу наш монобрендовый магазин L.O.L. Surprise! И, надеюсь, игрушки станут доступнее с разработанной специально для Питера программой корнеров и островов.