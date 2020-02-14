Основатель сети магазинов детских игрушек TOY.RU планирует сделать игрушки более доступными для петербуржцев и открывает на Невском проспекте самый большой в России флагманский магазин сети. Алиса Лобанова рассказала, какие черты характера воспитал в ней родной Петербург и почему она снимается в рекламе своего бренда.
Алиса Лобанова: «Игрушки — это серьезный бизнес»
Вы родились в Петербурге, а стали почти гражданкой мира — живете на несколько стран, штаб-квартира бизнеса в Москве, магазины TOY.RU можно найти от Пскова до Хабаровска. Скучаете по родному городу? Как Петербург повлиял на ваш характер?
Скучаю и при первой возможности прилетаю в Питер. Это город моего детства и юности — богемная атмосфера театральных кулис и художественных мастерских. Первая несерьезная роль в театральной постановке в 11 лет и очень серьезные экзамены в художественный лицей им. Б. В. Иогансона (в то время СХШ). Тяжелый этюдник на плече и первая выставка в Центральном выставочном зале «Манеж» (тогда мою работу «Крыши Петербурга» высоко оценили «Митьки»). Академия художеств имени И. Е. Репина и поиски себя в творчестве и в жизни. Это город, из которого я уехала в Москву юной и полной надежд и в который вернулась состоявшейся и полной деловых проектов. Именно Петербург воспитал во мне самую важную черту характера: мечтать и доказывать, что невозможное — возможно!
Какие проекты вас связывают с Петербургом сейчас?
Люблю прилетать без повода — увидеть родных, погулять по городу, но чаще визиты деловые. В прошлом году мы провели на ПМЭФ специальную сессию и представили нашу стратегию борьбы с контрафактом в сфере детских игрушек, открыли офис на Невском проспекте и ряд магазинов. Сейчас в Петербурге и области работают тринадцать TOY.RU и один «Тойруша». В этом году готовятся к открытию еще пять, в том числе — флагманский магазин на Невском, который станет самым большим в России и совершенно особенным по концепции. В планах представить городу наш монобрендовый магазин L.O.L. Surprise! И, надеюсь, игрушки станут доступнее с разработанной специально для Питера программой корнеров и островов.
Художественное образование, диплом искусствоведа, карьера телеведущей — казалось бы, это не очень совместимо с бизнесом. Трудно было перестраиваться, чтобы стать бизнесвумен?
У меня не было цели получить титул «бизнесвумен». Для этого было бы достаточно открыть любой маленький бизнес и успокоиться. Но это не моя история. Я пришла в компанию на должность дизайнера и, прежде чем возглавить TOY.RU, прошла путь длиной в десять лет, расширяя компетенцию и постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Мой опыт — это практика, можно сказать, что я получала его в реальном времени без права на ошибку. Это трудно, но так было всегда. Пришла на ТВ как начинающая актриса — стала спецкором, ведущей и автором программ, нужно снять и смонтировать — иду и получаю диплом режиссера. Получила академическое художественное образование — но картины пишу в своей манере. И в бизнесе также. Мне интересно делать то, что до нас никто не делал. Дерзко рвать шаблоны и ломать стереотипы, отчаянно рисковать и находить решения там, где их никто не видит. Это и позволило компании вырасти до масштабов федеральной сети, а бренду выйти на зарубежный рынок.
С чего начался ваш бизнес? И почему вы решили заняться именно игрушками?
С понимания того, что игрушки, с точки зрения процессов, столь же серьезный бизнес, как и любой другой. А с точки зрения ответственности — гораздо более серьезный, чем многие. Посудите сами. Игрушки окружают ребенка с первых дней жизни, с ними он познаёт мир. И от того, какими игрушками играет ребенок, во многом зависит, кем он станет. То есть мы в какой-то степени несем ответственность за будущее поколение и наше будущее в том числе. Поэтому у нас строгая ассортиментная политика и только сертифицированные игрушки. При этом мы остаемся верны своей главной задаче — делать детей счастливыми.
Слоган TOY.RU: «Мы знаем, чего хотят дети». Есть в этом личное? Вы вспоминаете свое детство?
И личное в том числе. В моем детстве были самые обычные советские игрушки. Возможно, не доиграла и восполняю. Поэтому лично работаю с портфелем брендов и ассортиментной матрицей, под моим контролем разрабатываются линейки собственной торговой марки. Не упускаю случая потискать наших плюшевых медведей и игрушечных мышей. Могу сама покормить единорога и лично проверить качество слайма. Могу собрать новый конструктор или прямо в офисе протестировать модель автомобиля на радиоуправлении. С удовольствием ношу футболки с Микки-Маусом и с нашим лицензионным агентством работаю над коллекцией одежды для девочек под брендом L.O.L. Surprise!
Как TOY.RU стал модным и мощным брендом?
Мы шли к этому много лет. И здесь первична не реклама, а наша репутация. Мамы говорят о нас и советуют другим, потому что довольны выбором и качеством игрушек, им удобно пользоваться нашими сервисами, делающими процесс покупки комфортным. У нас прекрасная программа лояльности с постоянными скидками и бонусами, удобные варианты доставки и самовывоза. Мы доступны — наш сайт посещает более 14 миллионов человек в год, у нас более 170 магазинов в 87 городах России. И мы продолжаем идти навстречу покупателям, подтверждая и предупреждая их ожидания. Так и возникает любовь к бренду. И у нас это взаимно.
Что самое важное для успеха в бизнесе? Анализ и стратегия, команда и лидер? Или что-то другое?
Самое важное — наши покупатели. Без их счастливых лиц не будет и успеха. Представьте удовольствие от выбора игрушки и покупки, потом представьте глаза малыша, когда он получает заветный подарок и играет с ним. Сбывается мечта ребенка, а счастливы все. Вот для этого и проводятся анализы, разрабатываются стратегии, работает команда и не спит ночами лидер.
Вы часто снимаетесь в рекламе своего бренда: два ярких клипа с Тимати, участие в медийных проектах «Голос», «Планета Билан», ледовые шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко, съемки в клипах и фильмах. Что это значит для вас?
Я из династии художников и театралов. И как каждый человек искусства несет ответственность за свое творчество, так и я несу ответственность за TOY.RU. Для меня важно представлять построенный мной бренд лично. Это моя персональная ответственность. Это открытость перед покупателями. Это гарантия качества наших игрушек и сервисов. Тот самый случай, когда имя собственника становится гарантом репутации!
Реальный способ творить волшебство — благотворительность. Расскажите о благотворительных программах, в которых вы участвуете. И что это дает вам лично.
Все началось с маленькой инициативы —арт-проекта SERDZA для детей с ДЦП. А сейчас это большой всероссийский благотворительный проект «Поделись ДоброТОЙ». Мы дружим с разными фондами, помогаем маленьким подопечным онкоцентров, ребятам с особенностями развития, малышам из детских домов и приютов. Каждый ребенок должен чувствовать себя любимым, нужным и важным. И когда это происходит, значит, в конкретной детской жизни случилось чудо. Что может быть важнее?
На Алисе: платья Diana Gazaryan, туфли Jimmy Choo
Фото/стиль : Victor Danilov
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