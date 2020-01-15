Петербургский бутик Prada (а также московский и алматинский!) презентацию круизной коллекции сопроводил джазовыми каверами в исполнении Риты Крон. Актриса «Гоголь-центра» с внешностью Эми Уайнхаус и голосом Эллы Фицджеральд спела на коктейльных вечеринках модного дома и теперь мечтает дебютировать в фэшн-шоу на глазах у Миуччи Прада. Светский обозреватель «Собака.ru» поговорил с It-girl об участии в «Голосе», карьере в группировке «Ленинград» и дуэте с Аллой Пугачевой.
Знакомьтесь, Рита Крон — голос круизной коллекции Prada, модель плюс-сайз и актриса «Гоголь-центра»
Как тебя сейчас представляют? Как участницу «Голоса» или актрису «Гоголь-центра»?
Когда как. Для кого-то важна моя связь с таким шоу. Но вообще я актриса «Гоголь-центра» или скорее штатная певица. Во всех спектаклях я пою, крайне редко у меня что-то драматическое. Иван Снежкин, сын режиссера Сергея Снежкина, однажды снял меня в короткометражке. Я сыграла мертвую женщину и выглядела так же, как сейчас — пинап-гёрл.
А сама кем себя ощущаешь?
Певицей. Актриса — это интересно. Но пока не могу сказать, что складывается супер.
Участие в «Голосе» можно назвать триумфом? Когда зал кричит, а жюри борется за тебя.
Нет. Я дошла до второго этапа, и Сергей Шнуров со мной распрощался. Знаю, что могу больше, но не дали.
Кстати, ты хорошо бы смотрелась в «Ленинграде».
Это очень забавный момент. Я виделась с Сергеем Шнуровым, и мы разговарили на эту тему. Был кастинг, спела ему песни. Потом выяснилось, что я беременна и все на этом закончилось.
Собираясь на «Голос», пообещала себе к нему не идти. Но увидела Сергея со сцены и подумала, что для меня это какой-то незакрытый вопрос, что я должна выяснить наверняка — была ли наша встреча ошибкой. Правда, так и не ответила себе на этот вопрос, но думаю, скорее нет, чем да.
Со Шнуровым работалось легко?
Он присутствовал, иногда говорил какие-то вещи, но как наставник для меня не раскрылся. Умоляла: только не «Стюардесса по имени Жанна», мне там нечего петь – четыре ноты и все. А у меня огромный диапазон и его просто нельзя было никак раскрыть. А на шоу другая концепция: если ты прыгаешь, еще и кричишь – проходишь дальше. Люди чувствуют энергию, эту волну. Но это мое мнение, я была маленьким винтиком в этом большом организме.
То есть рок-звездой ты себя не почувствовала?
Ну какая я рок-звезда, я всего лишь джазовая дива!
Еще ты пела в спектакле «Наша Алла», поставленном к юбилею Примадонны.
Да, это был большой экспириенс. Когда Кирилл Серебренников сказал, что я закрываю концерт, подумала: «Ничего себе, тут я раскроюсь!». И вот в финале выхожу в зал с песней «А знаешь все еще будет». Подошла к Алле Борисовне, дала ей микрофон, а она подхватила! Я в длинном платье, свечусь в паетках и пою с Аллой Пугачевой – чувствовала себя на седьмом небе от счастья.
И актриса, и певица, и модель, и бармен…
И официантка!
И мать! Ты атомный ледокол?
Да, я пру. Началось все с института. На втором курсе я подумала: «Так, лето, надо подработать...». Отец подруги был акционером клуба Алексея Козлова. Напросилась на работу. Сначала продавала диски с гармошкой у входа, а потом директор предложил поработать официанткой, потому что нужен был поющий персонал. После основных концертов я пела свои: кавера под гармошку, рояль.
Есть кумир, работоспособностью которого ты вдохновляешься?
Нина Симон. Мне нравится сочетание классики и джаза, и фанка, и всей этой импрессии.
А Эми Уайнхаус? Вы похожи!
Это я еще не надела платье! Но это совпадение. Мне нравятся начесы, стрелки. Мы подбирали образ для сегодняшнего выступления под платье: были черные с перьями, построже, фривольные и одно леопардовое – его даже не мерила, ведь «будет слишком пошло». Но все же надев, не хотела из него вылезать.
Как встречала публика твой образ?
Очень открытые люди! В Москве было ощущение, что у меня сольный концерт: все сошлись в полукруг, слушали, аплодировали, благодарили.
Скажи, есть ли у тебя любимые вещи Prada, которые за время поездок успела присмотреть?
Я не успела ничего присмотреть, потому что во время того, как я нахожусь в бутике, проходит саунд-чек. Не успеваю! Вообще фаворитов нет, важно, чтобы на мне это смотрелось
Но ты должна соответствовать образу джаз-дивы, выбирать платья в пол…
Да-да, в пол, леопардовое или блестящее!
А хотела бы поучаствовать в показе Prada?
Конечно! Если у них котируется плюс-сайз. И спеть там!
Текст: Леонтий Касаткин
Фотограф: Денис Денисов
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