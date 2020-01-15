Знакомьтесь, Рита Крон — голос круизной коллекции Prada, модель плюс-сайз и актриса «Гоголь-центра»

Как тебя сейчас представляют? Как участницу «Голоса» или актрису «Гоголь-центра»?

Когда как. Для кого-то важна моя связь с таким шоу. Но вообще я актриса «Гоголь-центра» или скорее штатная певица. Во всех спектаклях я пою, крайне редко у меня что-то драматическое. Иван Снежкин, сын режиссера Сергея Снежкина, однажды снял меня в короткометражке. Я сыграла мертвую женщину и выглядела так же, как сейчас — пинап-гёрл.

А сама кем себя ощущаешь?

Певицей. Актриса — это интересно. Но пока не могу сказать, что складывается супер.