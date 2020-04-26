Больше месяца назад все школьники страны перешли на дистанционное обучение, что стало настоящим испытанием для учителей, детей и родителей. «Собака.ru» попросила своих героев на личном примере показать, как воспитывать наследников в изоляции, и поделиться шорт-листом фильмов, игр и книг, которые не только развлекут детей, но и принесут им пользу.
Игры, книги и фильмы для детей в самоизоляции — советуют Шорена Джинали, Иван Третьяков, Анна Озеркова
Алексей Онацко: «Альтернатива детской площадке – в голове!»
Креативный директор пространства «Севкабель Порт»
Недавно друзья подарили нам книгу «Приключения Тима в мире бактерий». Она для детей постарше, но там забавные иллюстрации про микроорганизмы и их приключения в жизни людей — Пете нравятся ее персонажи, раз 50 уже рассматривали картинки. Очень актуально!
Учим дома считалки про мытье рук с мылом, играем на гитаре и поем в основном русский рок 1980-90-х, построили в комнате дом из картона и зависаем в нем как в походе. Получили гору новых книжек: «Рабочую азбуку» Бродского, «Стихи и сказки в рисунках Ильи Кабакова» (да-да, того самого!), «От мачты до киля» — настольную книгу мореплавателя.
Альтернатива детской площадке – в голове! Мы живем на улице Репина в закрытом дворе. По центру стоит небольшая детская площадка, на которой в обычное время кроме нас никого нет, но даже она сейчас обмотана в три слоя заградительной лентой, а бдительные сотрудники управляющей компании не упускают случая напомнить о правилах карантина. Все парки и скверы вокруг тоже закрыты. Но Петру Алексеевичу пока, в общем-то, все равно, ему нравится и глубокая лужа, и яркий автомобиль, а просто большая палка тут же превращается в игровой объект. Вспоминаю сразу свое гетто-детство, где весь осязаемый мир в отсутствии специализированного детского досуга был отличной игровой площадкой. Главное ведь воображение!
Шорена Джинали: «Сейчас одни из любимых книжки с «окошками» Кэтрин Макьюэн от издательства Clever»
Соосновательница благотворительного проекта «3,14»
Так совпало, что перед началом карантина мы с сыном уехали в Сочи на 2 месяца. Здесь самоизоляция гораздо приятнее, чем в Петербурге. Солнечная погода и вид на море с просторного балкона облегчает нахождение в ограничениях и постоянном беспокойстве. Рядом с нашим домом проходит терренкур — 5-километровая горная тропа здоровья с потрясающими видами на море. К счастью, ее в отличии от всех пляжей не закрыли и есть возможность ежедневно гулять.
В последнее время Микаэль стал проявлять осознанный интерес к книжкам. Это превратилось в ритуал: выбирает сам книгу, усаживается рядом и с серьезным видом, указывая на картинки, требует короткого рассказа про каждый предмет. Сейчас одни из любимых книжки с «окошками» Кэтрин Макьюэн от издательства Clever. Мелкую моторику мы развиваем посредством пазлов Djeco и разнообразных сортеров из дерева (Сортеры – игрушки, основным принципом которой является сортировка. — Прим.ред.).
Мой ребенок очень активный! Главной его страстью с ранних месяцев был мяч — гоняет часами. Иногда показываю на YouTube записи лучших голов мира: Микаэль внимательно смотрит с криками «го-о-л!» и «бам!».
В прогулки добавился один трогательный ритуал. Мы ходим смотреть на проезжающие поезда, а машинисты, видя машущего им ручкой малыша, несколько раз сигналят. Вообще, это ни с чем не сравнимо: проживать с ребенком все эмоции.
Для меня карантинные ограничения не ощутимы, так как после рождения сына больше двух лет нахожусь в частичной самоизоляции, занимаясь его воспитанием. И счастлива! Режим почти не поменялся и полностью подчинен желаниям малыша: днем прогулки, развивающие занятия, бесконечные игры в футбол. Вечером, если остаются силы, смотрю фильмы, разговариваю по FaceTime с близкими и читаю. Попробуйте познакомиться с психологией воспитания детей: «Тайная опора», «Большая книга "ленивой мамы"» — мастхэв.
Владимир Шкляров: «Учим имена архитекторов Петербурга с помощью карточек "Мемо"»
Премьер Мариинского театра
Алеше 5 лет, поэтому мы с Машей (Ширинкиной, первой солисткой Мариинского театра и женой Владимира — Прим.ред.) постарались максимально мягко рассказать ему, что такое коронавирус. И уделили большое внимание тому, почему так важно мыть руки (не только перед едой!) и не трогать грязные предметы. Предполагаю, этот урок и дети, и взрослые запомнят на всю жизнь.
На карантине стараемся не отходить от программы британского детского сада, в который ходит сын. Тренируемся писать алфавит по прописям, не оставляем занятия лепкой и рисованием (Алеша уже очень здорово рисует – лучше меня, если честно), читаем книжки на английском. Среди любимых — сказка «Goodnight Digger” («Спокойной ночи, копатель». — Прим.ред.) Мишеля Робинсона и «The Snow Queen” («Снежная королева». — Прим.ред.) Ганса Кристиана Андерсена.
Тренируем память с помощью карточек «Mемо». И даже учим имена архитекторов Петербурга с их помощью: у «Мемо» есть набор с городскими достопримечательностями: и сын уже выучил, как называются петербургские дворцы и музеи.
Конечно, просто счастье, что я могу так долго быть дома. Мы вместе готовим, собираем модели из конструктора, пазлы. Самое прекрасное время, когда читаем на ночь: «Паша и папа» Сюзанны Вебер, «Линдберг» Торбена Кальмана, «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Включаем мультики — и объясняем Алеше, что такое дружба и любовь. Среди наших фаворитов «Фиксики», «Карлсон» из советской классики, «Корпорация монстров» — из диснеевской. После просмотра целой коллекции детских фильмов, могу сказать, что взрослым очень и очень не хватает детского счастья. Мы слишком усложняем жизнь сами себе, а нужно смотреть на вещи с чистым сердцем и верить в добро.
Иван Третьяков: «По вечерам всей семьей валяемся на диване, режемся в карты и в UNO, смотрим кино»
Бизнесмен, арендодатель
Нашей дочери 14 — уже совсем большая, довольно сознательная и самостоятельная. Подростков, главное, лишний раз не трогать. У нее есть любимая собака и свежеполученный на день рождения попугай.
Сейчас идет процесс дистанционного обучения и, как ни странно, действительно идет. Надо отдать должное и сказать спасибо 239-ой школе и ее учителям. Так что, как и прежде, большая часть дня Алисы занимает учеба и домашние задания. Но находится время и на дополнительные занятия (по собственному желанию!) – гитара и французский по скайпу. Прогулок, конечно, нет. Альтернатива – беговая дорожка и прочие тренажеры дома.
По вечерам всей семьей валяемся на диване, режемся в карты и в UNO, смотрим кино. Последний сезон «Родины» вполне себе ничего! «Очень странные дела» подрастающему поколению нравятся. Дети вместе с мамой (Вероникой Третьяковой. — Прим.ред.) любят делать две вещи: готовить ужин и воспитывают папу — то есть меня. Кстати, с готовкой вообще все изумительно стало! В нашем меню смузи, супы и даже homemade-торт «Графские развалины». А вообще, детей надо любить и говорить им об этом. Тогда все будет хорошо!
Анна Озеркова: «Пользуюсь лайфхаком своей мамы: прячу треть игрушек на пару месяцев, а потом выдаю — дети играют в них как в новые»
Основатель книжного клуба #i_see_spb_literature
Дочерям 3 и 5 лет, и наше обучение проходит в играх. Экранное время полностью отдано полезным мультикам «Октонавты», «Доктор Плюшева», «Умизуми» и «Диего». Смотрим старые диснеевские «Король лев», «101 далматинец» (в это время я могу успеть поработать), а арифметику и азбуку учим при помощи мелованной доски в ленивом режиме. Есть надежда: глядя на меня и мужа, Дебора и Ребекка вырастут читающими людьми. Сейчас осваиваем «Анатомикум» — анатомию для детей, «Истории удивительных женщин» о дамах, изменивших мир, и серию книг про фею Колючку.
Развлекать дочек не нужно — они сами придумывают себе игры и часами строят палаточные города из одеял и подушек. В основном наша с Дмитрием (Озерковым, заведующим Отделом современного искусства Эрмитажа. — Прим.ред.) функция — переключать внимание малышей. Вовремя выдать пазл, большую коробку лего, гуашь с красками, пластилин, раскраски, детские ножницы, скотч и бусины.
Выдрессированные в детском саду, они держат какой-никакой режим и по утрам устраивают физкультуру, игру в школу и бесконечно создают арт-объекты из коктейльных соломинок. Пользуюсь лайфхаком своей мамы: прятать треть игрушек на пару месяцев, а потом выдавать — дети играют в них как в новые.
Галина Голованова: «Обожаем книги-раскладушки Роберта Сабуда — "Алиса в стране чудес" и "Волшебник из страны Оз"»
Режиссер фэшн-шоу
Маше всего годик: она не задумывается о ситуации в мире, а просто хочет научиться ходить. Читаем (вернее — смотрим картинки) серию обучающих книг от Мэтью Ван Флита: изображения тактильные с использованием разных материалов. Учим животных именно по его книге «Хрю». Но абсолютная любовь — музыкальные книги от издательство «Эксмо». «Кот в сапогах» и «Красная Шапочка», к сожалению, уже не переиздаются, но можно найти на Avito. Сказки издательства «Умка» тоже волшебны: пальчиком нажимаешь на кнопку и через динамик звучат песни. Обожаем книги-раскладушки Роберта Сабуда — «Алиса в стране чудес», «Волшебник из страны Оз» и другие.
Мы самоизолировались вдвоем с дочерью за городом — супруг улетел в Китай за неделю до закрытия границ. В Шанхае у него работа, которую нельзя делать удаленно. Сейчас ее много: китайцы активизировались и запустили заводы и фабрики после карантина. Вместо мультиков у нас каждый день видеосвязь с папой. Отправляем друг другу фото и видео постоянно. И много гуляем вокруг дома – это спасает! А пока совершаем моцион, я успеваю подтянуть английский по карточкам Марии Батхан: в среднем за прогулку учу по 5-10 новых идиом.
Евгений Скориков: «Мишель просто спрашивает, когда он уже закончится и можно будет пойти в "Школу Бенуа"»
Архитектор
В самоизоляции старший сын Антон (16 лет) стал больше заниматься фотографией и общаться с друзьями в Discord. Это что-то вроде Zoom, но для геймеров. Десятилетний Женя и младшая Мишель снимают ролики в свой YouTube-канал «ЮДЖАН LIVE», а также занимаются графикой: рисуют специальными красками на одежде. Дочь, которой 5 лет, без конца переодевается — к завтраку, обеду, ужину, между обедом и ужином и перед сном... А в перерывах очень любит лепить из живого песка — это нечто среднее между пластилином и песком и очень приятное на ощупь.
В кинотеатр не сходить, устраиваем кинопросмотры дома — долго выбираем между «Гарри Поттером», «Алладином» и «Троллями» и смотрим на проекторе. Дистанционно занимаемся музыкой и рисованием с учителями.
Сыновья изучили коронавирус досконально сами – им ничего не надо было объяснять. А Мишель просто спрашивает, когда он уже закончится и можно будет пойти в «Школу Бенуа» (Центр дошкольного образования. — Прим.ред.).
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