Игры, книги и фильмы для детей в самоизоляции — советуют Шорена Джинали, Иван Третьяков, Анна Озеркова

Недавно друзья подарили нам книгу «Приключения Тима в мире бактерий». Она для детей постарше, но там забавные иллюстрации про микроорганизмы и их приключения в жизни людей — Пете нравятся ее персонажи, раз 50 уже рассматривали картинки. Очень актуально!

Учим дома считалки про мытье рук с мылом, играем на гитаре и поем в основном русский рок 1980-90-х, построили в комнате дом из картона и зависаем в нем как в походе. Получили гору новых книжек: «Рабочую азбуку» Бродского, «Стихи и сказки в рисунках Ильи Кабакова» (да-да, того самого!), «От мачты до киля» — настольную книгу мореплавателя.