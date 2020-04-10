Как воспитывать детей в самоизоляции? Рассказывают прима Мария Абашова, актриса Карина Разумовская, депутат Павел Крупник и другие

Старший сын пытался заниматься на специальном сервисе Учи.ру, который выбрала школа для дистанционных занятий. Но система работает с большими накладками. Поэтому школьники выполняют задания по учебникам и в тетрадях. Отдадут на проверку учителю после карантина.

Честно — я горжусь своими воспитанными малышами! Они не мешают работать и развлекают себя сами: буквари, детские книги-развивалки, тесты, которые заказываем на Ozon.ru, — даже самая младшая, глядя на братьев, спокойно играет в Lego. Плюс у нас есть бонус в виде террасы, на которую выходим подышать и отдохнуть друг от друга.

Единственная забота, когда семья в полном составе дома, — готовка еды. Поддерживаю локальные проекты и заказываю из Probka неаполитанскую пиццу и суп аньолини.