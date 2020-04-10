По просьбе «Собака.ru» опытные родители на время отложили книги по детской психологии и поделились своими лайфхаками воспитания наследников в изоляции. Родительское собрание объявляется открытым: как не напугать ребенка новостями о пандемии, привыкнуть к новому распорядку дня и не сойти с ума в четырех стенах.
Как воспитывать детей в самоизоляции? Рассказывают прима Мария Абашова, актриса Карина Разумовская, депутат Павел Крупник и другие
Мария Абашова: «Не считаю нужным говорить с детьми о коронавирусе как-то иначе, нежели о других болезнях»
Прима-балерина театра Бориса Эйфмана (@abashova_maria)
Мы всей семьей сидим дома: у нас двое сыновей 10-и и 6-и лет, а дочке скоро будет годик. Дети понимают, что сейчас надо мыть руки в два раза дольше, чем обычно, — действительно стали внимательнее следить за чистотой. Но я не считаю нужным говорить с детьми о коронавирусе как-то иначе, нежели о других болезнях. И до пандемии рассказывала им, что существуют вирусы и бактерии, объясняла, как с ними бороться. Главное — не испугать ребенка, чтобы он не начал бояться неких маленьких существ, ползущих по рукам.
Старший сын пытался заниматься на специальном сервисе Учи.ру, который выбрала школа для дистанционных занятий. Но система работает с большими накладками. Поэтому школьники выполняют задания по учебникам и в тетрадях. Отдадут на проверку учителю после карантина.
Честно — я горжусь своими воспитанными малышами! Они не мешают работать и развлекают себя сами: буквари, детские книги-развивалки, тесты, которые заказываем на Ozon.ru, — даже самая младшая, глядя на братьев, спокойно играет в Lego. Плюс у нас есть бонус в виде террасы, на которую выходим подышать и отдохнуть друг от друга.
Единственная забота, когда семья в полном составе дома, — готовка еды. Поддерживаю локальные проекты и заказываю из Probka неаполитанскую пиццу и суп аньолини.
Полина Бондарева: «Занимаемся рисованием по скайпу с преподавателем»
Основательница школы Masters, обучающей истории искусств и арт-менеджменту (@mrsbondareva)
Мы с детьми уехали за город, как только появились новости о возможной пандемии. Практически не ходим в магазины и ввели «карантин» на доставку: все вещи проходят обработку антисептиками и хранятся в специальном месте минимум день.
Моему сыну 8 лет, дочери — 10. Пока из развлечений прогулка на участке, настольные игры и чтение. Приучаю самостоятельно убираться — исключительно на своем примере, ведь только это и работает. Практикуем разделение обязанностей: папа пылесосит, мама гладит и готовит, а дети помогают с маленькими задачами. Например, им очень нравится мыть окна специальным прибором, поэтому они у нас теперь блестят каждый день. Даже хотели предложить соседям помыть! Но — самоизоляция!
Чтобы встречаться всем вместе за большим столом и обсуждать, как проходит день, ввели дополнительные перекусы и второй завтрак. А каждый вечер я отсматриваю вебинары Masters — и вся семья уже привыкла за ужином слушать про художников и музыкальные фестивали.
Детям можно показать школы Masters с новыми подкастами и сказками от преподавателей, Инстаграм историка искусств Анны Тимковой (@annatimkovaa), где она показывает зарисовки и делится новыми идеями. Еще Общество Юных Архитекторов делает полезные видео: занятия по конструированию и дизайну из мастерских перенеслись в онлайн.
Дети моей работе не мешают. Самое важное — соблюдать режим и обеспечить каждого собственным рабочим местом. Каждый день встаем в 9:00, готовим завтрак, а в 10:00 начинаем дистанционные занятия и совещания. Советую в это время переодеваться в строгую одежду: специально взяла детям рубашки и форму, чтобы они чувствовали себя как в школе.
Вместо посещения детских площадок катаемся на роликах, скейте и велосипедах в хорошую погоду, готовим печеную картошку на костре и занимаемся рисованием по скайпу с преподавателем. Учиться дистанционно тяжело, но это скорее из-за родителей. Несмотря на 2020 год в календаре, некоторые не знают элементарных правил отключения звука в Zoom. И это усложняет работу всего класса.
Евгения Мурашова: «Наш выбор — настольная игра «Шляпа». Отлично развивает словарный запас!»
Фотограф (@jennymurashova)
Единственные, кого радует текущая ситуация, — дети. От такого количественного и качественного присутствия родителей дома они немного ошалели и, конечно, страшно обрадовались. Первую неделю, последовав советам из телевизора, мы отдыхали. Читали, играли в «Монополию», «Дженгу» и недавно открытую нами настольную игру «Шляпа», которую настоятельно рекомендую. Весело и полезно — очень хорошо развивает словарный запас. Дети любят кино про собак: смотрели «Белль и Себастьян», «Белый плен» и «Собачья жизнь».
Но вскоре праздное шатание по квартире и невозможность заняться рабочими вопросами вынудили меня составить расписание — время на игры, учебу, питание и спорт было четко регламентировано. Стало легче.
Началось дистанционное обучение. Честно могу сказать, пока организация этого процесса оставляет желать лучшего. У младшей — это видеочаты с учителями и другими учениками, старшему школа просто присылает задания, а он отправляет скриншот с готовой работой обратно по почте.
Очень забавно было наблюдать, как в первые дни учебы в видеочате весь класс пытался отвечать одновременно, отчего картинка с крупным планом говорящего менялась каждую секунду. А иногда на переднем плане возникало обеспокоенное лицо родителя. Надеюсь, что процесс наладится, и у меня перестанет дергаться глаз от объема получаемой информации в двух родительских чатах.
Наши дети уже достаточно большие — 6 и 13 лет, поэтому о вирусе мы выдали им вполне взрослую информацию. Но все рассказали без жутких подробностей. Объяснили, как важно часто мыть руки, а также надевать маску, когда мы выходим из дома. Ввели в рацион некоторые дополнительные витамины и микроэлементы для поддержания иммунитета.
Самое неприятное — это невозможность полноценно гулять в течение дня. А ребенку просто необходим свежий воздух для иммунитета. И собаке! Поэтому прогулки с соблюдением всех мер предосторожности мы все же оставили. Детские площадки вокруг дома огорожены специальной лентой, так что на качельках сейчас качается только ветер. Мы же садимся в машину и выезжаем за город подышать свежим воздухом или выходим пройтись около дома, соблюдая дистанцию с другими людьми. Но не унываем, надеемся, скоро все эти неприятности закончатся! А еще скоро лето — и это не может не радовать!
Ника Куваева: «Чтобы рассказать ребенку о коронавирусе, включите мультфильм «Жила-была жизнь»
Стилист (@kuvaevanika), основательница онлайн-бутик @balmain_love
Чтобы спокойно рассказать ребенку о коронавирусе нужно учитывать его возраст: дошкольникам можно включить 3-ю серию мультфильма «Жила-была жизнь» — она посвящена вирусам (Французский анимационный сериал объясняет строение тела человека. — Прим.ред.). Двенадцатилетнему Степе все показываю своим примером, потому что детская тревога напрямую связана с родительской.
Для детей дистанционное обучение — хороший опыт. В будущем они мечтают учиться в Европейских университетах, где программа построена на тестовой системе. Это проверка на организованность, самостоятельность, инициативность.
Со старшим начала смотреть его сериал «Джесси», хотя раньше могла только узнать возрастные ограничения и краткое описание сюжета, чтобы убедиться, все ли в порядке. Еще подключили для него программу «Соло на клавиатуре», обучающую технике слепой печати.
Идея из фильма «Завтрак у Тиффани»: давайте делать то, что никогда не делали. Настроение ребенка зависит от терпения и находчивости родителей. Восьмилетняя Иванка очень любит принимать ванну. Пазлы для игры в воде, соль, меняющая цвет, поющие фонтаны, рыбалка с электронными рыбками — все это можно приобрести в интернет-магазинах.
Очевидно, что ребенку месяц сидеть в закрытом пространстве нельзя. Но на прогулке призываю проявлять уважение к окружающим. Если видим, что около парадной стоят люди, дожидаемся их ухода и только потом спускаемся сами.
Кирилл Сергеев: «Когда нервы дают сбой, решение одно — быть взрослым»
Диджей Kito Jempere, арт-директор ресторана Kuznyahouse (@kitojempere)
Сыну рассказали про вирус сразу же, как информация стала появляется в новостях. Тогда в его лексиконе появились фразы «Пойдем в детскую комнату, как вирус закончится», «Хочу встретиться с Настей, я буду в маске» и так далее.
Занятия 5-летнего Феди перенеслись в Zoom: воспитанники детского сада встречаются онлайн с учителями, которые читают им сказки и даже проводят кулинарные мастер-классы.
Все время придумываю для ребенка новые игры, но в основном ему нравится косплеить героев фильмов, которые мы смотрим на английском. Я всегда готов ворваться и поиграть в «Охотников за привидениями», скакать по диванам, изображая прыжки с крыши на крышу воинов из игры Uncharted 4.
Недавно купили принтер (сын использует его, чтобы распечатывать из интернета задания, карты и картинки) и заказали игрушечную сигнализацию, реагирующую на движение. Интересно даже мне!
Но в режиме самоизоляции классические конструкторы и игрушки не всегда спасают, поэтому приходится чаще включать кино — например, «Парк юрского периода» или «Как Гринс украл рождество». На крайний случай у меня есть козырь — шоу «Вулкан». Нужно смешать соду, соль, мыло и получится извержение.
Завели Youtube-канал Rock Kindergarten. Федя сам решает что снимать и что выкладывать. Сейчас набирает материал и хочет более ответственно относиться к контенту.
В начале карантина я принес из Kuznyahouse вертушки — сыну очень нравится изображать диджея! Он уже научился делать это лучше многих адептов на нашей сцене.
Сейчас нет возможности отдать ребенка в сад, бабушкам, вызвать няню. Нервы, конечно, дают сбой: не успеваешь либо работать, либо проводить время с ребенком, либо дать любимой заняться своими делами. Решение одно — быть взрослым.
Иногда прогулки устраиваем в квартире с открытыми окнами, иногда — выходим на улицу ненадолго в масках. Всем держаться, не болеть и заниматься детьми!
Мы с мужем сейчас дома 24/7 — честное слово. Это очень удобно, потому что есть возможность разделить обязанности и сменить друг друга во время игры с Платоном в домашний театр.
Не понимаю, откуда у людей вдруг появилось время на дистанционные курсы и просмотр прямых эфиров — у меня его стало меньше. Ведь в родном БДТ мы продолжили репетировать онлайн и скоро будем запускать интернет-портал БДТ Digital.
Сын еще очень маленький, 8 месяцев, поэтому ему интереснее разбираться с кухонной утварью, чем смотреть мультфильмы. С легкой руки Гали Головановой купили тактильные книжки и пребываем в восторге!
В самоизоляции открыла в себе талант пекаря, поэтому дома теперь всегда запах свежей выпечки. Платон так любит наблюдать за процессом, что чувствую растет мишленовский шеф!
Когда сын засыпает, мы с Егором (Бурдиным, предпринимателем и супругом Карины Разумовской. — Прим.ред.) наконец можем посмотреть «Нового Папу». Карантин — это бесценная возможность в любой момент поцеловать своих мальчиков.
Павел Крупник: «Самоизоляция всей семьей на даче: футбол, школа онлайн и рыбалка с дедом!»
Депутат Законодательного Собрания Петербурга, основатель Петербургского детского хосписа
Вместо того, чтобы 20 марта улететь в теплые края на каникулы, мы, вместе с бабушками дедушками переехали за город. Дети наши находятся в том возрасте (Мише – 17, Паше – 14, Яше – 11), когда на дачу нужно заманивать. Но неожиданно на карантине они наконец осознали все преимущества загородной жизни. В любой момент вышел во двор — тут тебе и футбол, и баскетбол, и рыбалка с дедом. В первую каникулярную неделю сериалы победили новостные выпуски, которые оказались более захватывающими.
Потом началась трудовая повинность онлайн, что сильно скрасило пребывание старшему поколению. Из постоянных развлечений у нас спорт, семейный просмотр фильмов («Свой среди чужих, чужой среди своих», «Пролетая над гнездом кукушки», «Курьер»), настольные игры (шахматы, нарды, домино), баня и тир. Есть обязательная программа по чтению.
Общие семейные застолья — отдельное занятие. Пожалуй, самое любимое всеми. Вообще, живем достаточно эмоционально и полноценно, с благодарностью за то, что «наше братство кольца» переживает этот исторический момент в более чем благоприятных условиях Ленобласти. И с быстрым интернетом!
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