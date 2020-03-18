«У меня больше нет работы!» — ивент-продюсеры о конце светской жизни

Исполнительный директор «Петербургского международного культурного форума»

«Заработать на праздниках теперь можно только онлайн, удар по индустрии нанесен огромный. И не только ивенты пострадали. Театры, концертные залы, рынок конференций и конгрессных мероприятий – практически все, кто так или иначе работает с людьми, почувствовали на себе последствия пандемии.

Как обычно в таких случаях стоит ожидать очередную реструктуризацию рынка. Сильные игроки ожидаемо получат преимущества. Прогнозировать бум массовых мероприятий после окончания пандемии, конечно, соблазнительно – но ведь мир никогда не будет прежним. В результате таких потрясений меняется и поведение людей, и их желания, и финансовое состояние.

Как и чем захотят они компенсировать вынужденный карантин? И тут я бы отметила сильный тренд в эти дни – уход развлечений в онлайн. Культурный форум, к примеру, запустил на сайте видеолекции, записи спектаклей Театральной олимпиады 2019, дискуссии нашего открытого лектория «Культура 2.0».