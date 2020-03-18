Никаких больше вечеринок! В условиях пандемии нового вируса вся планета и Петербург учатся жить в другой реальности. Первыми (незадолго до ресторанов) кризис на себе ощутили промоутеры: презентации, премьеры, показы, фестивали, приемы и вернисажи оказались опасны. Узнав о запрете массовых мероприятий, светский обозреватель «Собака.ru» выяснил у профессионалов ивент-индустрии, как сохранить бизнес и есть ли жизнь после.
«У меня больше нет работы!» — ивент-продюсеры о конце светской жизни
Ксения Горлевая
Исполнительный директор «Петербургского международного культурного форума»
«Заработать на праздниках теперь можно только онлайн, удар по индустрии нанесен огромный. И не только ивенты пострадали. Театры, концертные залы, рынок конференций и конгрессных мероприятий – практически все, кто так или иначе работает с людьми, почувствовали на себе последствия пандемии.
Как обычно в таких случаях стоит ожидать очередную реструктуризацию рынка. Сильные игроки ожидаемо получат преимущества. Прогнозировать бум массовых мероприятий после окончания пандемии, конечно, соблазнительно – но ведь мир никогда не будет прежним. В результате таких потрясений меняется и поведение людей, и их желания, и финансовое состояние.
Как и чем захотят они компенсировать вынужденный карантин? И тут я бы отметила сильный тренд в эти дни – уход развлечений в онлайн. Культурный форум, к примеру, запустил на сайте видеолекции, записи спектаклей Театральной олимпиады 2019, дискуссии нашего открытого лектория «Культура 2.0».
Вячеслав Зильберборд
Театральный продюсер
«Ситуация очень неспокойная, особенно с нашей индустрией. Думаю, что до конца апреля все будем на карантине, а дальше потребуется время на стабильное восстановление. В лучшем случае, к нормальным продажам ивент вернется не раньше середины июня. И это произойдет только в том случае, если с экономикой все будет нормально и будет платежеспособный спрос. Многие уже теряют работу и уходят в вынужденные отпуска. С другой стороны, ритейл заработает огромные деньги благодаря спросу на продукты питания. Сейчас 4 мартовских спектакля, которые должны были пройти в Петербурге, переносим на июнь, а 2 московских вообще отменяем — у площадок свой график.
Но нет ничего дороже человеческой жизни. Очень правильно нам всем поберечься и побыть на карантине. Это прекрасное время, чтобы заняться делами, которые мы давно откладывали, что-то прочитать, узнать новое, больше внимания уделить детям».
Наталья Плеханова
Основатель компании Principe PR
«Легко не будет никому: ни театрам, ни музеям, которые вынуждены закрыться, ни большим фестивалям, ни маленьким агентствам. Крупные институции, государство, легче восстановят работу просто даже для того, чтобы не раздражать население закрытыми дверями.
Свои события отменила, потому что я социально ответственный человек. В кафе «Рубинштейн» еще до официального распоряжения мы сократили количество столов, чтобы увеличить расстояние между ними. Но обеспечить недопуск граждан больных и старше 60 лет мы не сможем, как того от нас требует город.
В конце марта планировали большие «Рубинштейновские чтения» с прекрасными людьми — теперь думаем, на какой платформе перевести в онлайн. Индустрия выживет, в город вернется и балет, и кинетическое искусство, но все ли смогут заниматься драгоценностями и модой — не уверена».
Оксана Золотухина
Основатель ивент-агенства Smart Events
«Весна для ивент-индустрии всегда была low season! А теперь люди обеспокоены распространением вируса, своим здоровьем и совершенно ожидаемо, что мероприятия отменяют или переносят до лучших времен. Но вернутся ли они в прежнем объеме? Полагаю, что нет. Во время кризиса выживает только премиум-сегмент, богатые, привыкшие к определенному уровню жизни, не готовы отказываться от своих привычек. Да, они сократят расходы на роскошь и развлечения, но это будет не так критично, как в среднем классе. Вероятно, сократятся заграничные поездки из-за курса рубля, но желание «хлеба и зрелищ» не исчезнет. Кризис – хорошая возможность для работы над собой и трансформации бизнеса. Открываются новые возможности, важно их вовремя разглядеть».
Наталья Ермашова
PR-директор отеля «Астория»
«Мы выполняем абсолютно все предписания относительно работы в сегодняшнем дне: сотрудникам отеля на входе измеряют температуру, в отеле постоянно дежурит доктор и есть штатный (очень строгий!) санитарный врач. Поскольку в отеле и в обычное время все санитарные нормы выполняются жестко, то к дополнительным процедурам мы относимся спокойно. Помещения регулярно «кварцуются» и дезинфицируются, в гостевых и служебных туалетах есть санитайзер для рук, форма работников регулярно стирается и чистится. Часть офисных сотрудников работают из дома — в отеле это довольно сложно, но мы стараемся это организовать, часть людей идет в отпуск, тем более что наступают детские каникулы.
Массовые мероприятия сейчас не проводим, даже если они рассчитаны на маленькое количество людей, переносим их на «потом», я считаю, это правильно. Стараемся с пользой проводить этот период затишья, разрабатываем новые продукты, пакеты с экскурсиями, обсуждаем (удаленно!) будущие проекты с партнерами, готовим новые меню, разбираем дела, до которых в обычной суете не доходят руки, и ждем возвращения жизни в прежнее русло».
Катя Штарева
Соосновательница PR-агенства Doing Great Agency
«Кризис как у самих артистов, так и у всех структур, которые обслуживают их деятельность – площадки, промоутеры, промо-агентства и прочие. Концерты отменяются, переносятся, выступающих не пускают в Россию и не выпускают. Индустрия от этого стремительно гибнет. У многих компаний очень большие и невозвратные потери: допустим, концерт перенесли, но логистика, визы, страховки, реклама, аренда – этого не вернуть.
Мы тоже пробуем адаптироваться к меняющимся условиям – на выходных придумали, а в понедельник запустили платформу трансляции концертов Stay, полноценную работу она начнет через 10-12 дней. Мы хотим помочь и поддержать всех, кому сейчас трудно и тяжело, дать возможность монетизировать творчество, минимизировать потери и перенести концерты в интернет. Это востребовано: например, первый в мире онлайн-рейв в Китае посетило 2,3 миллиона человек».
Петр Илингин
Создатель проекта guestmanagment.ru и телеграм-канала guestmanagment
«У меня больше нет работы. Guestmanagment.ru, как он задумывался изначально, больше не существует. Теперь никому не нужно приглашать гостей на вечеринки, не нужно встречать их, пожимать руки и целоваться в щеки. Никаких больше вечеринок, никаких смол-токов за бокалом шампанского. Никаких клиентов и гонораров.
Любой кризис это возможность. Возможность замедлиться и оглянуться. А все ли правильно мы делаем? Журналист Надежда Стрелец запустила собственное youtube-шоу, а художница Маша Янковская открыла запись на онлайн-курс по рисованию.
Наш телеграм-канал guestmanagement задумывался как афиша для вечеринок, но теперь их нет. А подписчики есть. Поэтому мы отдали площадку инфлюенсерам: музыканты составляют для нас плейлисты, актеры составляют список фильмов и сериалов, а шефы делятся рецептами и навыками».
Светлана Мельникова
Руководитель агентства UNIQUEPR, идеолог зож-проекта Sexy Vegan
«Уже видно, как это отражается на глобальном уровне. Перенесли почти все: от «Евровидения» до чемпионата Европы по футболу. Что же касается моей ниши в Петербурге: небольшие красивые мероприятия не отменила. И планируем в начале апреля закрытый ужин. Несколько ресторанов отказались от запуска нашего меню Sexy Vegan, но оставшиеся — нет. Поэтому хотим пригласить ресторанных критиков и блогеров на тестинг меню. Пусть жизнь идет дальше, а кто боится и против — просто не ходит».
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