Давид Кома, Катя IOWA, Федор Павлов-Андреевич и другие о любимых местах для зимнего отдыха

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Друзья пригласили меня провести новогодние каникулы в Бразилию, ведь там всего за неделю можно побывать и на солнечном пляже, и в горах, и в джунглях. У нас был запланирован очень интересный маршрут: Сан-Паулу, Парати, Рио и, конечно, Амазонка.

Мы встречали Новый год с видом на знаменитый пляж Копакабана в свете фейерверков. Ho самая интересная часть поездки — круиз по Амазонке. Видели анаконду, ныряли за кайманами и ловили пираний на удочки (они, к слову, довольно вкусные!). Один день провели в джунглях на курсе по выживанию. Во время тренинга, как специально, пошел жуткий тропический ливень! Зато на самом деле поняли, как непросто выжить в дикой природе.