«Собака.ru» даже во время новогодних каникул следила за передвижениями светских героев по миру. И резюмирует: побывали почти на всех материках! Мы попросили наших спецагентов поделиться главными туристическими сенсациями зимнего отдыха. Например, куда сбежать от мороза и где найти снег.
Давид Кома, Катя IOWA, Федор Павлов-Андреевич и другие о любимых местах для зимнего отдыха
Давид Кома
Дизайнер
Друзья пригласили меня провести новогодние каникулы в Бразилию, ведь там всего за неделю можно побывать и на солнечном пляже, и в горах, и в джунглях. У нас был запланирован очень интересный маршрут: Сан-Паулу, Парати, Рио и, конечно, Амазонка.
Мы встречали Новый год с видом на знаменитый пляж Копакабана в свете фейерверков. Ho самая интересная часть поездки — круиз по Амазонке. Видели анаконду, ныряли за кайманами и ловили пираний на удочки (они, к слову, довольно вкусные!). Один день провели в джунглях на курсе по выживанию. Во время тренинга, как специально, пошел жуткий тропический ливень! Зато на самом деле поняли, как непросто выжить в дикой природе.
Катя Иванчикова
Солистка группы IOWA
В Таиланде встречаем соотечественников, которые едут за звездопадом — весь шоу-бизнес здесь. Собирают фото и автографы! Однажды на пляже встречали закат с семейством вокалистки Alai Oli Оли Маркес и, пока мы еще здесь, собираемся доехать до виллы Макса Коржа. Даже подумали собрать на яхте всех наших друзей, но сейчас глубоко увязли в работе. Это наш новый альбом!
Самые невероятные приключения случились в гротах, в которых вода уходит очень быстро. Замечаешь это, оцарапав колено в том месте, где 15 минут назад не доставал до дна. Мы валяемся на пляже Nai Thon Beach (песок там хрустит как снег!), путешествуем на байке , останавливаясь, чтобы запечатлеть рисовые поля или храмы.
Наталья Малиновская
Член правления ресторанов Арама Мнацаканова
В этом году собирались в Сингапур, но из-за подготовки к открытию трех ресторанов решили далеко не ехать. Захотелось в любимую Францию!
На Новый год отправились к французскому шефу Даниэлю Этлинже в его семейный ресторан (со звездой Мишлен при этом!). В полночь под звон колоколов и бокалов выбежали из Le Clos St. Pierre и понеслись к морю, чтобы подняться на маяк Phare de la Garoupe. Оттуда, с самой высокой точки мыса, видны все фейерверки побережья — от Сан-Ремо до Сен-Тропе.
Следующую неделю мы провели в испанской Валенсии на wellness-курорт SHA. Туда едут за длинными пешими прогулками, отличной техникой массажа от местных специалистов и остеопатов, сбалансированной и вкусной (!) макробиотической диетой. Ей, впрочем, следует тут же изменить, заехав на обратной дороге на лучший рынок в Испании. Там обязательно купить вяленую икру, анчоусы из Кантабрии и паэлью, приготовленную из свежайших морепродуктов. А еще, помимо бесконечного количества симпатичных и очень вкусных ресторанов, гордость Валенсии – гигантское здание Океанографического музея авторства великого Калатравы. И ласковая погодой даже в январе!
Евгения Мурашова
Фотограф
Наше зимнее путешествие началось в Нью-Йорке. Новый год в Америке почти не отмечают, поэтому уже 1-го числа ничего не напоминало о празднике. Ни омел, ни елок, а огоньки только на Таймс-сквер. В Центральном парке вообще полное ощущение осени: тепло и желтые листья на дорожках.
В Бостоне. Очень. Ветрено. И еще это самый неамериканский из американских городов. Архитектура, планировка, парки напоминают Брюссель. А еще Бостон — эдакий американский Петербург, Куинси Маркет оказался аналогом Василеостровского рынка. Грело душу. Порадовали прекрасные выставки в Музее изящных искусств, особенно Джон Сингер Сарджент и его картина «Дочери Эдварда Дарли Бойта.
В Майами не повезло с погодой, почти всю неделю бушевал очередной флоридский шторм. Обязательны к посещению очень креативный район Wynwood и богемный Design District, сакральное место шопоголиков и гурманов. После идеального шопинга (а он там лучше, чем на парижской Сент-Оноре — улице самой высокой моды) можно продолжить отдых в ресторане «шеф-повара века» Робюшона I’Atelier. Маст-визит для любителей мишленовской кухни.
Федор Павлов-Андреевич
Перформансист
У меня есть свое место силы на побережье Атлантики. Называется Бузиос, Лазурный берег Бразилии, череда ленивых и прекрасных деревень с самыми вкусными едальнями, бутиками и лавками, пляжами и тропическими лесами. А ещё там имеется невероятная усадьба: ее совсем не видно с берега. Сделана из невесомых реек и устроена как борхесианский Сад расходящихся тропок, чтобы слышать только ветер и океан. Были там уже в шестой раз — занимались йогой. Той, которой я занимаюсь последние пять лет. Это даже не совсем йога: без гибкости, пения мантр и мистицизма. Скорее, это способ отношений с собственным телом, от которого прямо на глазах меняется вся окружающая обстановка.
Мария Пиотровская
Глава Ассоциации родителей и детей с дислексией
У меня очень специфическая работа, поэтому отпускной период провожу с минимальным количеством общения. Не знаю, с возрастом ли это связано, но больше не хочу терять время общения с родными. Поэтому мои каникулы — это Комарово, елка во дворе, которую мы с братом наряжаем. В нашей семье все в разъездах и очень редко встречаются. Дни новогодних праздников для нас бесценны.
В Комарово любим финские сани, но этой зимой, разумеется, больше гуляли пешком по пляжу, жарили барбекю. После Нового года все соседи поздравляют друга друга и смотрят вместе фейерверки. Ритуал, знакомый с детства. Для нас это семейный праздник, к тому же, 2 января — день рождения моей мамы.
Леонид Алексеев
Дизайнер
Поехал в Париж со своим брендом House of Leo, но, как всегда бывает в этом городе, попал под волну гедонизма. Сижу, как все местные, в кафе за столиком, и разглядываю прохожих. Во время недели моды это возможность изучить весь стритстайл, о котором медиа будут писать еще пару месяцев. Самое интересное наблюдение этого сезона — сапоги на каблуке с классическим пальто, заколотым на брошь.
Один вечер мы провели в ресторане George на крыше Центра Помпиду: ужин от мишленовского шефа продолжился танцами под хиты 20-х. Встречался со своими студентами, которые приехали на неделю моды, призывал их завоевывать Париж, а за ним и весь мир!
Мария Скокова
Топ-модель
Новый год встретили в загородном клубе в Московской области. Ехали за прогулками вдоль озера, катанием на коньках или собачьих упряжках, спа с баней. Впервые постреляла из охотничьего ружья(ни одно животное не пострадало!). А после занятий спортом на улице порадовало, что в местном ресторане подают вкуснейший борщ с салом и чесноком. Думаю, такой отдых отлично подойдёт тем, кто хочет вкусить прелести русской зимы и соскучился по снегу.
Виктория Шелягова
Светский энтузиаст
Если хочется ближе к природе, нужно ехать, конечно, в Танзанию. Надолго запомню купание в водопаде «Глотка Дьявола». Очень красиво, но страшно: сильное течение, мутная вода и какие-то рыбы кусаются. К животным за 2-3 дня привыкаешь: носорог пошел, ну и что?
Выезжать в Африке надо рано утром, только так это работает. Ты должен вставать в 4 утра, чтобы в 5 быть уже у цели. Их передвижения происходят утром. Перед поездкой советую смотреть фильм Out of Africa с Мерил Стрип, «Снега Килиманджаро». Дресс-код «Индиана Джонс». Безусловно, обувь: полусапоги, ботинки, казаки. Цвета в одежде не должны раздражать животных.
Самое правильное – это найти профессиональных рейнджеров. Нам повезло: завтрак во время сафари на траве под деревом, серебряный кувшин для мытья рук, влажные салфетки, виски со льдом, плед, который пригодится во время раннего выезда.
В деревне племени Масаи нужно всем жать руки, обниматься, но потом, как нам сказали гиды, обязательно все помыть и выпить горячительного. У них свои бактерии, свои вирусы. Там по-другому относишься к рождению и смерти. Философски, ничего в этом страшного нет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.