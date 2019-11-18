На пропускном пункте «Торфяновка» в Ленинградской области на границе с Финляндией запустят новый способ пропуска. В рамках пилотного проекта водители смогут проходить пограничный и таможенный контроль по электронной очереди, «встать» в которую можно будет онлайн.
На пропускном пункте между Финляндией и Ленобластью начнут пропускать по электронной очереди
Пилотный проект планируют запустить в 2020-2021 году. «Такая концепция есть, в качестве пилотного проекта в рамках суперсервисов, разрабатываемых Министерством транспорта РФ, один из элементов — это резервирование на границе электронной очереди. Я предполагаю, что пилотный проект мог бы быть запущен в 2020-2021 году», — рассказал заместитель петербургского филиала «Росгранстроя» Дмитрий Ваньчков, отметив, что с финской стороны, на пункте «Ваалимаа» уже работает сервис электронной очереди для грузовых автомобилей.
По словам Ваньчкова, пилотный проект позволит проверить систему без внесения изменений в закон о государственной границе и другие нормативные акты после чего, в случае признания проекта успешным, сервис запустят и в других пропускных пунктах по всей стране. «В нем должно быть предварительное информирование таможенных органов о перевозимом грузе, лицах, пересекающих границу, самих перевозчиков, возможно даже будет электронное декларирование — это комплекс услуг, направленный на более быстрое и более качественное прохождение государственной границы», — добавил эксперт.
Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.
Из-за выросшего спроса на финские визы срок их оформления растянулся до трех недель. В визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после его закрытия. В сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. Однако в период праздников въехать в страну все еще затруднительно — на границе образуются длинные пробки. Для того, чтобы минимизировать их появление, Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.
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