На пропускном пункте между Финляндией и Ленобластью начнут пропускать по электронной очереди

Пилотный проект планируют запустить в 2020-2021 году. «Такая концепция есть, в качестве пилотного проекта в рамках суперсервисов, разрабатываемых Министерством транспорта РФ, один из элементов — это резервирование на границе электронной очереди. Я предполагаю, что пилотный проект мог бы быть запущен в 2020-2021 году», — рассказал заместитель петербургского филиала «Росгранстроя» Дмитрий Ваньчков, отметив, что с финской стороны, на пункте «Ваалимаа» уже работает сервис электронной очереди для грузовых автомобилей.

По словам Ваньчкова, пилотный проект позволит проверить систему без внесения изменений в закон о государственной границе и другие нормативные акты после чего, в случае признания проекта успешным, сервис запустят и в других пропускных пунктах по всей стране. «В нем должно быть предварительное информирование таможенных органов о перевозимом грузе, лицах, пересекающих границу, самих перевозчиков, возможно даже будет электронное декларирование — это комплекс услуг, направленный на более быстрое и более качественное прохождение государственной границы», — добавил эксперт.