Аэропорт «Пулково» до 20 ноября закрывает въезд в зону «Отправление»

С 18 по 20 ноября 2019 года вход в пассажирский терминал аэропорта «Пулково» возможен только через первый и третий этаж. Подняться в зал регистрации аэропорта можно на лифте или эскалаторе. В пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы» просят закладывать дополнительное время на дорогу до аэропорта — из-за перекрытия возможны пробки.

При этом задержки не потревожат тех, кто добирается до аэропорта на автобусах. «Автобусы подъезжают на первую линию зоны «Отправление», а асфальт меняют на второй. Поэтому автобусы будут проходить без задержек», — объяснили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» вводит новые правила подъезда к терминалу — после выезда повторный бесплатный проезд к терминалу будет возможен через 30 минут. Кроме того, автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию аэропорта — это позволит позволит разгрузить подъездные пути.

28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости, а в мае 2019-го превысил предельную пропускную способность в 2,5 раза. По прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. В связи с этим погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов.

Власти также обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города.Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции, необходимой в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.