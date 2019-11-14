Оператор перевозок отменил отправления парома Princess Anastasia из Петербурга 14, 16 и 18 ноября, из Хельсинки — 15 и 17 ноября, из Таллина — 19 ноября, из Стокгольма — 20 ноября. В период прекращения сообщения будет осуществлен всего один рейс — из Петербурга в Хельсинки с 14 на 15 ноября.

Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Moby SPL, покупателям билетов на отмененные рейсы вернут деньги, а также предложат перенести путешествие без дополнительной оплаты в декабре 2019 года или круизном сезоне 2020-го.

Напомним, в июле 2019 года компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса — 18,5 евро. К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург.Тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни.