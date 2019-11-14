Компания Moby SPL (ранее St. Peter Line) отменила круизы на пароме Princess Anastasia. Организаторы перевозок указывают на «проведение внеплановых технических работ».
Паром Princess Anastasia на неделю отменил круизы из Петербурга, Хельсинки, Таллина и Стокгольма
Оператор перевозок отменил отправления парома Princess Anastasia из Петербурга 14, 16 и 18 ноября, из Хельсинки — 15 и 17 ноября, из Таллина — 19 ноября, из Стокгольма — 20 ноября. В период прекращения сообщения будет осуществлен всего один рейс — из Петербурга в Хельсинки с 14 на 15 ноября.
Как пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу Moby SPL, покупателям билетов на отмененные рейсы вернут деньги, а также предложат перенести путешествие без дополнительной оплаты в декабре 2019 года или круизном сезоне 2020-го.
Напомним, в июле 2019 года компания-перевозчик St. Peter Line, владеющая круизными паромами Princess Anastasia, начала продавать сидячие места на своих маршрутах Петербург-Хельсинки-Стокгольм-Таллин. Добраться в один из городов теперь можно по цене аналогичного автобусного рейса — 18,5 евро. К 2020 году в морском порту Выборга планируют реконструировать пассажирский терминал и открыть маршрут в Приморск и Петербург.Тогда же на территории яхт-клуба Санкт-Петербурга появится причал для водного транспорта, который сможет принимать около 3 тысяч человек даже в пиковые дни.
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