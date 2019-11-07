По маршруту Петербург—Севастополь будут ежедневно курсировать пять одноэтажных поездов с плацкартными и купейными вагонами, получившие название «Тавия». Первый поезд оправится с Московского вокзала уже 23 декабря — старт продаж билетов дадут в пятницу, 8 ноября. Так, стоимость проезда в плацкартном вагоне будет начинаться от 3500 до 4500 рублей, в купейном — от 3900 до 8900 рублей.

Также оператор запускает железнодорожное сообщение из Москвы в Симферополь. Время в пути по нему составит 33 часа — поезда будут отправляться ежедневно в 23:45 с Казанского вокзала. На направлении будут использоваться четыре поезда, состоящих из двухэтажных вагонов купе (от 2900 до 7300 рублей) и СВ (от 9900 до 14 200 рублей).

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах и на сайте перевозчика.

Напомним, ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург», а из Петербурга в Гамбург планируют проложить высокоскоростную железную дорогу. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров, и скоростных поездов «Ласточка» из Петербурга в Москву (уже совсем скоро!).