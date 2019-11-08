Абу-Даби как ближневосточная столица современного искусства: Лувр, Abu Dhabi art и муралы

Warehouse 421

Если вы хотите посмотреть, что из себя представляет арт-сцена ОАЭ в целом и Абу-Даби в частности, то Warehouse 421 — максимально комфортная точка входа в тему. Во-первых, тут работает отличный книжный магазин, где можно посмотреть, например, каталоги конкурса плакатов на арабском языке или волшебную artist book по мотивам выставки старых семейных фотографий жителей Эмиратов. Одна беда — цена на книги по искусству в Абу-Даби куда выше, чем в США или Европе: будьте готовы расстаться минимум с 3-5 тысячами рублей за издание. Зато бесплатно можно взять толстый глянцевый арт-журнал Canvas, где дается подробный обзор не только событий в странах Персидского залива, но и Венецианской биеннале, например. Во-вторых, в Warehouse 421 проходят выставки молодых эмиратских художников, которые, кстати, мало чем отличаются от аналогичных в Вене или Токио. До 22 ноября в пространстве показывают проект «Сообщество и критика» — результат 10-месячной стажировки художников из ОАЭ в Rhode Island School of Design (США). Чего ожидать от выставки? Инсталляцию в виде хрустальной люстры, завернутой в ковер, живопись, вдохновленную Николь Айзенман (участницей основного проекта Венецианской биеннале в этом году), эксперименты со стеклом и таким традиционным медиа как печатная графика. Одна из самых впечатляющих инсталляций, хоть и не слишком оригинальная по концепции, — ловко сконструированная «девичья комната» художница Аиши бин Хадиа. Вместо розового постельного белья — черный латекс, который делает кровать похожей на гробницу. С 10 декабря в Warehouse 421 открывается новая выставка на актуальную тему языка зинов, artist books и прочего художественного самиздата.