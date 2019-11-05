Петербуржцев предупредили об изменении сроков выдачи финских виз

В среднем для всех жителей Петербурга срок получения визы в Финляндию составляет около двух недель. Однако временной период вероятно увеличится из-за высокого спроса в сезон новогодних праздников. Петербуржцев просят заранее планировать подачу документов на получение финской визы — сделать это можно в том числе через сайт Визового центра.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора. При этом петербуржцы получили возможность оформить шенген сроком на пять лет.

Из-за выросшего спроса на финские визы срок их оформления растянулся до трех недель. В визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после его закрытия. В сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. Однако в период праздников въехать в страну все еще затруднительно — на границе образуются длинные пробки. Для того, чтобы минимизировать их появление, Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.