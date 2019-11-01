Для высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург—Гамбург будет использована отдельно выделенная полоса. В настоящий момент власти договариваются о финансировании, к которому будут привлечены в основном внебюджетные средства. По предварительным подсчетам, стоимость строительства составит 30-40 миллиардов долларов, а сроки окупаемости — от 7 до 12 лет.

«Сейчас мы договариваемся о финансировании технико-экономического обоснования... По нашим прикидкам, стоимость может быть около 30–40 миллиардов долларов. В этом случае проект уж точно будет окупаем в течение определенного времени. Назывались сроки от семи до 12 лет. Истина будет где-то посередине. Еще одна важная особенность проекта в том, что он предназначен и для перевозки грузов», — рассказал РИА «Новости» государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

На сегодняшний день уже проведены консультации с властями России и Белоруссии, с бизнес-сообществом Германии и представителями Гамбурга. Также запланированы встречи с польскими официальными лицами — так как маршрут планируется проложить через Польшу. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербурге из соображений целесообразности.

Напомним, РЖД планирует запустить новую единую высокоскоростную магистраль. Поезда по направлению Петербург-Москва-Нижний Новгород начнут следовать в 2026 году, а стоимость билетов на них будет стоить не дороже «Сапсана». А Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД.