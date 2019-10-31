Чем заняться на последних длинных выходных в этом году? Конечно, уехать в экспресс-отпуск! Самый простой вариант – Таллин (особенно если Хельсинки уже надоел). Участница краеведческого объединения «ГЭНГЪ», ставшего лауреатом премии «ТОП 50»-2019, одна из организаторов фестиваля «Крайкон» и создательница честного блога о парадных @mettlachtile Ксения Сидорина специально для «Собака.ru» рассказывает, чем заняться в столице Эстонии, если вы приехали туда на уикенд.
Таллин на выходные: гид от краеведа
Средневековый город
Мимо него не пройдете точно. После плоского Петербурга холмистый старый Таллин кажется картинкой из сказки (особенно в морозные осенние дни). Смотровых площадок несколько, моя любимая – Kohtuotsa. Вид на открыточные красные крыши и дружелюбные чайки прилагаются – а с 15 ноября в городе работают рождественские базары с жареными каштанами и глинтвейном.
Здание Общества взаимного кредита
Pärnu mnt, 10
Огромный дом за авторством финского архитектора Элиеля Сааринена порадует одним из самых красивых книжных магазинов, что я видела в мире (простите, «Подписные издания»!). У дома сложная разновысотная система, по которой интересно побродить. Обратите внимание на детали — в полах с 1911 года сохранились люксферы родом из Петербурга, а росписи на стенах повторяют Вавилонский сине-золотой. Сааринен проектировал дом как типовой, и только начало Первой мировой войны не позволило всему Ревелю быть застроенным такими зданиями.
Эстонский драматический театр
Здание построено архитекторами А.Ф. Бубырем (дом К.И. Капустина из «Питер FM») и Н.В.Васильевым (Соборная мечеть) в 1910 году под явным впечатлением от Хеббель-театра в Берлине (1906-1907, О. Кауфманн). Стоит прямо напротив предыдущего дома. Похож на огромную семью слипшихся грибов, чем и прекрасен.
Улица Tatari
Бывшая татарская слобода, где деревянное зодчество конца XIX века, один-единственный петербургского формата доходный дом начала ХХ века и современные многоэтажки живут в мире. Пройтись обязательно, чтобы больше не думать, что современное исключительно плохо, а деревянные дома невозможно спасти от разрушения. По пути найдете приятную кофейню Caffeine, где можно взять не приторный тыквенный латте.
Кирпичные здания Натуса
Pãrnu mnt, 36 и Vabaduse väljak, 7
Дома эстонского архитектора сложной судьбы Роберта Натуса. Думаете, что кирпич — это скучно? Посмотрите на ар-деко родом из фильмов Фрица Ланга, чтобы поверить в обратное.
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@pro_v_i_k_a
Особняк А. М. Лютера
Pãrnu mnt, 67
Снова А.Ф. Бубырь и Н.В. Васильев, 1910 год. Сейчас здание работает как дворец бракосочетаний, интерьеры не сохранились, но снаружи выглядит любопытно.
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@ystarostenko
Фабрика Лютера с клубом
Vana-Lõuna, 37
В шаговой доступности от особняка находится мебельная фабрика, принадлежавшая Лютеру, и клуб при ней. Последний построили Элиэль Сааринен в соавторстве с Армасом Линдгеном и Германом Гезеллиусом в 1905 году. Сегодня в бывшем клубе работает большая пекарня – старомодного вида, строгая, но добротная.
Район деревянной застройки Kalamaja («рыбацкое поселение»)
C 14 века в Каламая жили рыбаки, рыботорговцы и строители. Все изменилось в 1870 году, когда появилось железнодорожное сообщение между Таллинном (тогда Ревелем) и Петербургом – в районе выросли заводы, рабочие стали приезжать тысячами. Деревянные дома, построенные для них, сегодня стали архитектурным наследием, которое интересно рассматривать – то там, то тут выглянет витраж, попадется наличник или старая яркая дверь.
Антикварная лавка
Dunkri, 9
Отличное место для покупки сувениров для себя и близких. Лавку держит обаятельный владелец, который одновременно плохо говорит, кажется, на всех языках мира. Здесь можно найти коробки старых открыток по 1€, много фарфора, графику на разный вкус, винтажный янтарь, подсвечники и рамки для фотографий.
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