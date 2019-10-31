Таллин на выходные: гид от краеведа

Здание Общества взаимного кредита

Pärnu mnt, 10

Огромный дом за авторством финского архитектора Элиеля Сааринена порадует одним из самых красивых книжных магазинов, что я видела в мире (простите, «Подписные издания»!). У дома сложная разновысотная система, по которой интересно побродить. Обратите внимание на детали — в полах с 1911 года сохранились люксферы родом из Петербурга, а росписи на стенах повторяют Вавилонский сине-золотой. Сааринен проектировал дом как типовой, и только начало Первой мировой войны не позволило всему Ревелю быть застроенным такими зданиями.