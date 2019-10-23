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Лоукостер Wizz Air планирует запустить 13 новых маршрутов из Петербурга после введения режима «открытого неба»

Европейский бюджетный лоукостер Wizz Air планирует запустить 13 новых маршрутов из Петербурга после введения режима «открытого неба». Сейчас авиаперевозчик выполняет рейсы из Пулкова в Лондон и Будапешт.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, участвовавших во встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с генеральным директором Wizz Air Джозефом Варади, авиаперевозчик рассматривает возможность введения 13 новых маршрутов в рамках «открытого неба». Лоукостер уже заказал новые самолеты и в перспективе будет иметь свободный парк воздушных судов. Кроме того, новые направления помогут увеличить пассажиропоток Wizz Air из Петербурга до 5 миллионов человек в год — уже к 2025 году. 

Напомним, прямые рейсы из Пулкова в Лондон лоукостер Wizz Air запустил 1 октября — перелеты будут выполняться ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Это второе прямое направление из Петербурга, которое обслуживает британский лоукостер WizzAir — ранее компания совершала авиаперелеты в Будапешт. А статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65% — число иностранных гостей города увеличится с 4 миллионов человек в год до 6 миллионов. Таким образом, в ближайшем будущем, общий туристический ежегодный поток составит 12,5 миллионов человек.

Ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году. Аэропорт готовится перейти на режим уже в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин.


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Дарья Гладких,
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