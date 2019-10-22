В настоящий момент «климатический налог» действует в Швеции. В апреле 2020 года сбор на авиаперевозки введут власти Германии — на соответствующие меры также готовы пойти Франция, Нидерланды и другие страны. «Все больше стран ЕС вводят так называемый «климатический налог», стимулируя туристов и местных жителей использовать альтернативные виды транспорта. Подобная политика лишает лоукостеров их главного преимущества — дешевых авиабилетов», — говорят представители Ассоциации туроператоров России.

«Климатический налог» начнет действовать во всех аэропортах Германии, однако не будет касаться стыковочных рейсов. Как говорят эксперты, «авиабилетом по 10 евро уже не будет» — правительство Германии поднимет из стоимость сразу на 75%, а с каждого перелета будет удерживаться от 13,03 евро. За перелет до 6 тысяч километров придется «доплатить» 33,01 евро, а на более дальние расстояния — 59,43 евро.

Как считает генеральный директор аэропорта Кельн Бонн Йохан Ваннесте, «климатический налог» сильнее всего скажется на лоукостерах, поскольку они лишатся своего главного преимущества — дешевых авиабилетов. «Аэропорты в Голландии, Бельгии и Люксембурге будут очень рады принять пассажиров, спасающихся от высокого налога на авиабилеты в Германии. Авиакомпаниям запрещено продавать билеты по ценам ниже суммы применяемых налогов, сборов и наценок. При этом мы не исключаем и введения налога на авиакеросин — если он будет принят, то немецкие авиакомпании будут вынуждены заправлять свои самолеты за пределами Германии», — сказал он.

Напомним, с начала зимней навигации стоимость билетов на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 40%. Причиной повышения цен стал иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, согласно которому авиакомпании запретили взимать дополнительную плату с пассажиров за регистрацию в зарубежных аэропортах. Ранее россиян также предупредили о подорожании билетов по итогам 2019 года. Главной причиной называют возросшую стоимость авиационного керосина, а также увеличение цен на обслуживание в аэропортах.