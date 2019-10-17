Консульство Финляндии начнет выдавать петербуржцам шенген сроком на пять лет

Теперь пятилетнюю шенгенскую визу смогут оформить петербуржцы, которые ранее имели выездные документы сроком на два года и более. Обязательное условие — отсутствие нарушений, зафиксированных в шенгенской зоне. Заявление на получение можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки уже со 2 февраля 2020 года.

Напомним, с 1 сентября власти Финляндии ужесточили визовые требования въезда в страну для россиян — теперь у туристов запрашивают полный комплект документов, тогда как ранее требовалось предоставить только заполненную анкету, загранпаспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбор. В связи с этим за первые три недели июля Генеральное консульство Финляндии приняло почти 52 тысячи заявлений — за аналогичный период в 2018 году было подано 37 тысяч.

Из-за выросшего спроса на финские визы срок их оформления растянулся до трех недель.Уже на следующий день после заявления властей, 2 августа, в визовом центре на Марата в очереди стояли «почти 200 человек» — и продолжали даже после окончания времени работы центра. Позже МИД Финляндии объяснило новые правила въезда в страну для россиян. Однако только за первый день работы визового консульства в сентябре спрос на финскую визу в Петербурге снизился на 93%. А еще Финляндия откроет новый пропускной пункт на границе с Россией.