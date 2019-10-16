Росавиация восстановила прямое авиасообщение с Грузией

Однако как сообщает председатель федерального агенства, получение допуска к полетам — «нормальная практика». Авиакомпании смогут начать полеты сразу после открытия воздушного сообщения. «Допуск — это право компании. Как только будут сняты ограничения на полеты в Грузию, авиакомпания «Сибирь» сможет воспользоваться этим правом», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, авиасообщение между российскими перевозчиками и Грузией было прекращено 21 июня. Продажу билетов по данному направлению прекратили авиакомпании S7, «Уральские авиалинии», Red Wing Владимир Путин порекомендовал туроператорам прекратить продавать туры в Грузию на время действия запрета и поручил правительству помочь россиянам, находящимся в Грузии, вернуться в Россию. Правительству в указе поручили принять меры по возвращению на родину россиян, временно находящихся в Грузии.