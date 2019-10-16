Рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 40%

Размер дополнительной платы за регистрацию составлял 25 евро, что по курсу Центробанка на 16 октября составляют примерно 1800 рублей. С 28 октября 2019 года «Победа» начнет включать эту сумму в стоимость билетов. В прошлый зимний сезон средняя цена перелета в одну сторону на международных линиях составляла 4500 рублей. В грядущем сезоне она возрастет на 40% — по словам представителей лоукостера, это беспрецедентно высокий разовый рост.

«Мы категорически против того, чтобы наши клиенты платили за услуги, которыми не пользуются. Решение суда убивает эту философию. Вместе с нашими клиентами мы победили в прошлом году негативное влияние подорожания топлива и вместе нашли возможность сэкономить. К сожалению, нас заставили отказаться от этой общемировой практики и вынуждают увеличить тарифы для всех клиентов, даже если они регистрируются самостоятельно онлайн», — сказал «Ведомостям» генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, ранее российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов по итогам 2019 года. Главной причиной называют возросшую стоимость авиационного керосина, а также увеличение цен на обслуживание в аэропортах. Ранее авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади, а также прекратила продажу билетов на международные рейсы из Пулкова — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер WizzAir запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон.