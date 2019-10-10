СМИ: Минтранс может ограничить количество вылетов иностранных лоукостеров из Пулкова в режиме «открытого неба»

О планах российских авиакомпаний пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, а также сотрудников трех компаний-перевозчиков. Отечественные компании опасаются, что режим «открытого неба» ужесточит конкуренцию с европейскими лоукостерами.

Однако если он будет принят с учетом пожеланий российских переводчиков, иностранные не смогут совершать перелеты из Петербурга по как минимум 18 направлениям — в Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф, Париж, Ниццу, Рим, Милан, Верону, Барселону, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Лондон, Женеву, Прагу, Вену, Варну, Стокгольм и близлежащие к ним городам.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, режим «открытого неба» не предоставляет возможности российским авиакомпаниям принять участие в разделе рынка. «Нет сомнений, что есть строго отрицательная позиция российских авиакомпаний по режиму «открытого неба», а Минтранс должен учитывать её при принятии подобных решений», — полагают они.