Российские авиакомпании просят защитить их от конкуренции с европейскими лоукостерами. Соответствующее предложение было направлено в Министерство транспорта России — если оно будет принято, иностранные компании смогут осуществлять вылеты из Пулкова в режиме «открытого неба» только в города не ближе 200 километров к тем, куда уже летают из Петербурга российские авиапереводчики.
СМИ: Минтранс может ограничить количество вылетов иностранных лоукостеров из Пулкова в режиме «открытого неба»
О планах российских авиакомпаний пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, а также сотрудников трех компаний-перевозчиков. Отечественные компании опасаются, что режим «открытого неба» ужесточит конкуренцию с европейскими лоукостерами.
Однако если он будет принят с учетом пожеланий российских переводчиков, иностранные не смогут совершать перелеты из Петербурга по как минимум 18 направлениям — в Берлин, Мюнхен, Гамбург, Дюссельдорф, Париж, Ниццу, Рим, Милан, Верону, Барселону, Аликанте, Пальма-де-Майорку, Лондон, Женеву, Прагу, Вену, Варну, Стокгольм и близлежащие к ним городам.
По мнению экспертов, опрошенных РБК, режим «открытого неба» не предоставляет возможности российским авиакомпаниям принять участие в разделе рынка. «Нет сомнений, что есть строго отрицательная позиция российских авиакомпаний по режиму «открытого неба», а Минтранс должен учитывать её при принятии подобных решений», — полагают они.
Напомним, ранее управляющая компания аэропорта «Пулково» обнародовала список стран, которые смогут совершать перелеты в рамках статуса «открытого неба». По мнению экспертов, «открытое небо» позволит воздушной гавани привлечь новых иностранных перевозчиков, одновременно с этим увеличив пассажиропоток до 35 миллионов человек уже к 2025 году. Аэропорт готовится перейти на режим уже в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин. По мнению губернатора Петербурга Александра Беглова, статус «открытого неба» и электронные визы увеличат поток туристов в Петербург на 65%.
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