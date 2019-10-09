РЖД планирует запустить единую высокоскоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород

Высокоскоростная магистраль должна сократить время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут. Как пишет «Коммерсантъ», данный участок будет запущен в 2024 году, полностью ввести в эксплуатацию магистраль планируют в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей.

«Мы рассматриваем это как общий проект, состоящий из двух участков. Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас. Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год», — объяснил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

Стоимость билета до Петербурга по новой высокоскоростной магистрали будет не дороже поездки на «Сапсане» — так, в 2018 году она составила бы 3416 рублей. «Тарифная политика — это уровень «Сапсана» и ниже. Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем», — добавил Катцын.