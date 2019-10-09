ОАО «Российские железные дороги» планирует запустить новую единую высокоскоростную магистраль. Поезда по направлению Петербург-Москва-Нижний Новгород начнут следовать в 2026 году, а стоимость билетов на них будет стоить не дороже «Сапсана».
РЖД планирует запустить единую высокоскоростную магистраль из Петербурга в Нижний Новгород
Высокоскоростная магистраль должна сократить время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут. Как пишет «Коммерсантъ», данный участок будет запущен в 2024 году, полностью ввести в эксплуатацию магистраль планируют в 2026 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей.
«Мы рассматриваем это как общий проект, состоящий из двух участков. Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас. Петербург-Москва готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год», — объяснил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.
Стоимость билета до Петербурга по новой высокоскоростной магистрали будет не дороже поездки на «Сапсане» — так, в 2018 году она составила бы 3416 рублей. «Тарифная политика — это уровень «Сапсана» и ниже. Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем», — добавил Катцын.
Напомним, РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой. Ранее представители компании определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. РЖД также запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна, а еще скоростные поезда «Ласточка» — из Петербурга в Москву.
Ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, а еще сделать туалеты на российских вокзалах бесплатными для всех пассажиров.
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