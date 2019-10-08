Уже в 2020 году туалеты на российских вокзалах, принимающих поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех пассажиров. Такое решение было принято после многочисленных жалоб на стоимость услуг «санитарных комнат».
Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех пассажиров
«Примерно 20 процентов от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — сказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.
Уже сейчас на 80 вокзалах по всей стране туалеты сделали бесплатными — доступными повсеместно «санитарные комнаты» станут в 2020 году. По мнению представителей дирекции железнодорожных вокзалов, такая мера поможет «формированию положительного имиджа дирекции и повышению уровня удовлетворенности посетителей».
В настоящий момент бесплатно воспользоваться уборной могут пассажиры, имеющие билет на поезд, который прошел не более часа назад, стоит на станции или отправится в ближайшие три часа. Бесплатно и без билета — участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, конституционные судьи и другие категории граждан.
Напомним, РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой. Ранее представители компании определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. РЖД также запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна, а еще скоростные поезда «Ласточка» — из Петербурга в Москву.
РЖД также запустила новую рассылку. Теперь пассажиры будут получать СМС-оповещения об изменениях в расписании поездов — совершенно бесплатно. Ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.
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