Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех пассажиров

«Примерно 20 процентов от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — сказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

Уже сейчас на 80 вокзалах по всей стране туалеты сделали бесплатными — доступными повсеместно «санитарные комнаты» станут в 2020 году. По мнению представителей дирекции железнодорожных вокзалов, такая мера поможет «формированию положительного имиджа дирекции и повышению уровня удовлетворенности посетителей».

В настоящий момент бесплатно воспользоваться уборной могут пассажиры, имеющие билет на поезд, который прошел не более часа назад, стоит на станции или отправится в ближайшие три часа. Бесплатно и без билета — участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, конституционные судьи и другие категории граждан.