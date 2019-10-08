18+

Туалеты на вокзалах в России станут бесплатными для всех пассажиров

Уже в 2020 году туалеты на российских вокзалах, принимающих поезда дальнего следования, станут бесплатными для всех пассажиров. Такое решение было принято после многочисленных жалоб на стоимость услуг «санитарных комнат».

«Примерно 20 процентов от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги «санитарная комната». Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — сказали в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов. 

Уже сейчас на 80 вокзалах по всей стране туалеты сделали бесплатными — доступными повсеместно «санитарные комнаты» станут в 2020 году. По мнению представителей дирекции железнодорожных вокзалов, такая мера поможет «формированию положительного имиджа дирекции и повышению уровня удовлетворенности посетителей».

В настоящий момент бесплатно воспользоваться уборной могут пассажиры, имеющие билет на поезд, который прошел не более часа назад, стоит на станции или отправится в ближайшие три часа. Бесплатно и без билета — участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, блокадники, инвалиды всех групп, Герои Советского Союза, России и полные кавалеры ордена Славы, чернобыльцы, военнослужащие, дети младше пяти лет, работники РЖД, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, конституционные судьи и другие категории граждан.

Напомним, РЖД планирует сократить время движения «Сапсанов» между Петербургом и Москвой. Ранее представители компании определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. РЖД также запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна, а еще скоростные поезда «Ласточка» — из Петербурга в Москву

РЖД также запустила новую рассылку. Теперь пассажиры будут получать СМС-оповещения об изменениях в расписании поездов — совершенно бесплатно. Ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты

Читайте также