Обнародован порядок въезда в Петербург по электронной визе
Министерство иностранных дел России обнародовало порядок въезда в Петербург по электронной визе. Пересечение границы возможно в девяти пропускных пунктах — воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также и без его использования.
Пересечение границы возможно в девяти пропускных пунктах:
Аэропорт «Пулково»
«Большой порт Санкт-Петербург», Морской вокзал
«Пассажирский порт Санкт-Петербург»,
«Высоцк», морской пункт пропуска
«Ивангород», автомобильный пункт пропуска
«Торфяновка», автомобильный пункт пропуска
«Брусничное», автомобильный пункт пропуска
«Светогорск», автомобильный пункт пропуска
«Ивангород», пешеходный пункт пропуска
По техническим причинам в настоящий момент въезд на территорию Петербурга и Ленобласти по электронным визам невозможен.
Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда. К заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию. Других документов не требуется.
В настоящий момент электронная виза в тестовом режиме действительна при въезде в России через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля система также начала действовать в Калининградской области — посетить ее могу граждане 53 стран мира, 38 из которых являются европейскими государствами. Документ действителен с течение 30 дней с момента оформления и с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.
Напомним, в 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. Это значительно упростит процедуру получения документов. Также анонсировано создание туристического маркета для иностранцев — приобретая на нем услуги, также можно будет оформить электронную визу в Россию. Тогда же стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов — они обеспечат безопасность россиян и помогут снизить уровень мошенничества. Однако 59% жителей страны, как оказалось, не готовы к таким изменениям.
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