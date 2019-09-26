Обнародован порядок въезда в Петербург по электронной визе

Министерство иностранных дел России обнародовало порядок въезда в Петербург по электронной визе. Пересечение границы возможно в девяти пропускных пунктах — воздушным, автомобильным и водным транспортом, а также и без его использования.

Пересечение границы возможно в девяти пропускных пунктах: Аэропорт «Пулково» «Большой порт Санкт-Петербург», Морской вокзал «Пассажирский порт Санкт-Петербург», «Высоцк», морской пункт пропуска «Ивангород», автомобильный пункт пропуска «Торфяновка», автомобильный пункт пропуска «Брусничное», автомобильный пункт пропуска «Светогорск», автомобильный пункт пропуска «Ивангород», пешеходный пункт пропуска По техническим причинам в настоящий момент въезд на территорию Петербурга и Ленобласти по электронным визам невозможен. Электронная виза выдается бесплатно на основании заявления иностранного гражданина на ее оформление, заполненного в электронной форме на сайте МИДа — не позднее чем за 4 календарных дня до предполагаемой даты въезда. К заявлению необходимо прикрепить цифровую фотографию. Других документов не требуется.