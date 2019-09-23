РЖД начала оповещать пассажиров об изменениях в расписании поездов

Компания «Российские железные дороги» запустила новую рассылку. Теперь пассажиры будут получать СМС-оповещения об изменениях в расписании поездов — совершенно бесплатно.

Для того, чтобы подписаться на рассылку, необходимо оставить свои контактные данные, а именно номер мобильного телефона, при оформлении проездных документов. Тем пассажирам, которые приобретают билеты через приложение, необходимо оставить свой контакт в анкете — информация будет использоваться автоматически при каждой покупке.

По мнению представителей компании-перевозчика, новая услуга «позволит оптимизировать информирование пассажиров, сделав его более адресным». Отмечается, что предоставленные номера телефонов не будут использованы в маркетинговых или рекламных целях.

Напомним, ранее стало известно, что Витебский вокзал может начать принимать высокоскоростные поезда сообщением «Москва—Санкт-Петербург». Соответствующую возможность власти города рассматривают совместно с РЖД. 20 января 2019 года начали действовать новые «невозвратные» билеты на поезда. Компания также планирует запуск «Сапсана» с обновленным интерьером, в котором будут учтены все просьбы пассажиров.

Ранее представители ОАО «Российские железные дороги» определились с направлением развития транспортной инфраструктуры Петербурга. Среди проектов — модернизация вокзалов, развитие московского хода Октябрьской железной дороги, запуск комфортабельных электричек и новые платформы. РЖД также запустила первые вагоны, оборудованные технологией аромадизайна, а еще скоростные поезда «Ласточка» — из Петербурга в Москву.