Стало известно, когда в России запустят электронные визы

Электронные визы в России запустят в эксплуатацию с 1 января 2021 года. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин. Обновленный паспорт призван значительно упростить процедуру получения документов, и, как следствие, увеличить поток туристов.

О сроках введения электронных виз в эксплуатацию рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова. «С 1 января 2021 года электронная виза заработает на территории всей страны. Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран, мы сами этого ждем. Это решение поспособствует, в том числе, медицинскому туризму», — рассказала она.

В настоящий момент электронная виза в тестовом режиме действительна при въезде в России через транспортные узлы Дальнего Востока, на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. С 1 июля система также начала действовать в Калининградской области — посетить ее могу граждане 53 стран мира, 38 из которых являются европейскими государствами. Документ действителен с течение 30 дней с момента оформления и с разрешенным сроком пребывания в России до 8 суток.

«Я надеюсь, что список стран, которым можно будет въехать в Россию по электронной визе, будет шире чем тот, который работает для Калининграда сейчас в рамках пилота. Надеюсь, что мы примем еще более смелые решения. Буду рада, если список будет максимально широким», — добавила Догузова.

Напомним, в 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. Это значительно упростит процедуру получения документов. Также анонсировано создание туристического маркета для иностранцев — приобретая на нем услуги, также можно будет оформить электронную визу в Россию. Тогда же стартует пилотный проект по выдаче электронных паспортов — они обеспечат безопасность россиян и помогут снизить уровень мошенничества. Однако 59% жителей страны, как оказалось, не готовы к таким изменениям.