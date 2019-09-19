4 главных направления в Израиле

Прошла пресс-конференция Israel Tourism Forum 2019, на которой Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Израиля в РФ и его коллеги поделились новостями и рассказали о своих планах на ближайший год.

Израиль — излюбленное направление не только для москвичей и санкт-петербуржцев, но и для жителей всей России. Напрямую вылететь в Израиль можно из 7 городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары, Краснодара, Сочи и Минеральных Вод. При этом интересно, что в турпотоке в Израиль жители Новосибирска занимают третье место, хотя из этого города пока нет прямых рейсов. Если говорить о расширении полетной программы, то в октябре 2019 года возобновятся рейсы из Ростова-на-Дону. Идут переговоры о перелетах из Казани и Новосибирска. Еще одна хорошая новость — с сентября в Эйлат из Москвы будет совершаться рекордное количество рейсов — до 16 в неделю. Новое и очень перспективное направление, в котором заинтересован департамент Министерства туризма Израиля, — организация крупных международных состязаний. Например, по дзюдо, художественной гимнастике, соревнований по триатлону. Владимир Шкляр также отметил, что в Израиле идеальные погодные условия для круглогодичных тренировок футбольных команд (все-таки 9 климатических зон дают о себе знать) и для проведения марафонов и велозаездов, например, в прошлом году в Израиле прошла велогонка Джиро д’Италия. Это одна из трех крупнейших гонок наряду с Тур де Франс и Вуэльтой. Продолжает активно развиваться медицинский туризм. Так в 2019 году вышел новый закон, защищающий права туристов — предоставлять подобные услуги могут только фирмы с государственной лицензией, а человек, отправляющийся на лечение, теперь всегда получает заранее полный план медицинской программы с указанием цен.

Иерусалим

На пресс-конференции выступила также Евгения Руссиянова, представитель Управления по развитию Иерусалима в России и СНГ. Она отметила, что один из самых быстро развивающихся в туристическом плане городов мира — Иерусалим. И это не случайно, город интересен не только паломникам, но и другим туристам, которых привлекают многочисленные фестивали, проводимые в городе ежемесячно, и другие события. Например, в октябре пройдет фестиваль современного искусства «МАНОФИМ», а в ноябре гастрономический фестиваль «Открытые рестораны», наступит настоящий рай для фуди и для профессиональных рестораторов. Фестиваль захлестнет весь Иерусалим и на нем можно будет не только напробоваться национальных блюд Израиля, в программе множество мастер-классов, концертов и воркшопов. А в ноябре предстоит международный фестиваль музыкальных открытий. Это праздник молодых талантов, на котором выступают лучшие израильские коллективы, работающие в жанре этники, джаза, рок-музыки, инди, электроники. Этот фестиваль будет интересен всем, кто хочет добавить в плеер новой музыки. Город старается стать еще более комфортным для туристов. Например, раньше из аэропорта имени Бен-Гуриона было проще добраться до Тель-Авива, а теперь появился скоростной поезд, который всего за 18 минут доставляет всех желающих из аэропорта до Иерусалима. Кроме того, в Иерусалиме появился Сity Pass, который можно приобрести заранее. С его помощью можно получить массу скидок, а также бесплатный проезд в общественном транспорте. Это и правда очень удобно и позволяет ощутимо сэкономить.

Тель-Авив

Тель-Авив называют Майами-Бич на Средиземноморье. Возможно, именно поэтому здесь преобладают туристы из Америки. Этот город считается более привлекательным для молодежи, потому что по ночам здесь кипит клубная жизнь, а днем можно заняться серфингом или сходить в модное кафе или Музей искусств. Кроме того, в Тель-Авиве есть несколько интересных архитектурных районов — это один из древнейших городов мира Яффа и Белый город, в котором насчитывается более 4 000 зданий, построенных в стиле Баухаус. В Тель-Авиве также можно присоединиться к бесплатной экскурсии на английском языке. Например, каждый вторник по утрам проводится гастрономическая экскурсия на рынок Кармель, которому уже больше ста лет. А каждый четверг экскурсия проходит в районе Неве-Цедек, который в полной мере передает атмосферу XIX-XX веков: с историческими зданиями, мастерскими ремесленников, магазинчиками и кафе. В экскурсию входит бесплатное посещение музея художника Нахума Гутмана.

Эйлат

Израиль — хоть и небольшая страна, тем не менее у нее есть выход к четырем морям. Эйлат находится на берегу Красного моря. Это один из самых привлекательных курортных городов Израиля. В 2019 году тут был открыт новый аэропорт всего в 18 км от города. Так что увеличившееся авиасообщение не случайно, ведь раньше самолеты вынуждены были совершать посадку в бывшем военном аэропорту. Здешнее побережье Красного моря придется по душе любителям снорклинга и дайвинга, а в горах есть масса маршрутов для хайкинга любой сложности. В Эйлате можно заняться виндсерфингом и другими экстремальными видами спорта на воде, нередко здесь проходят и международные соревнования. В часе езды от Эйлата есть знаменитая пустыня Негев, где можно не только прикоснуться к святыням, но и заняться серфингом на барханах или сходить на ферму альпак. Считается, что это одна из самых безопасных пустынь в мире, потому на всей ее территории есть связь, а спасательные службы могут добраться до любой ее точки за 3 минуты.

Помимо всего прочего, запланирована обширная программа фестивалей, которые пройдут в Эйлате с октября по апрель, отметил Шабтай Шай, генеральный директор Ассоциации отелей Эйлата. В это трудно поверить, но за такой довольно короткий срок должны пройти 35 масштабных мероприятий, среди которых фестивали электронной музыки, греческой музыки, дайвинга и подводной фотографии, международной моды, уличного искусства и граффити. Помимо этого, пройдут и традиционные ежегодные мероприятия: Зимний джазовый фестиваль, Эйлатский фестиваль камерной музыки, Эйлатский фестиваль уличного театра. Шабтай Шай прокомментировал это так: «Мы уверены, что туристам будет интересно совместить пляжный отдых с посещением разнообразных мероприятий».

Нетания

14 километров береговой линии, Голубой флаг, как символ международного признания здешних пляжей одними из лучших, Нетания – один из самых известных курортов Израиля. Здесь активно развивается туристический бизнес и появляется все больше отелей на любой вкус. Ольга Лурье, генеральный директор Ассоциации туризма Нетании, пообещала, что к следующему туристическому сезону в южной части Нетании начнет работу лифт, который соединит пляж и набережную, разделенные крутыми склонами. Со стороны набережной к лифту будет вести мост с обзорной площадкой – можно будет рассмотреть береговую линию с высоты и сделать запоминающиеся снимки.