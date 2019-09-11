Почему теперь все дороги ведут через Стамбул?

Этот город всегда лежал на пересечении транспортных путей. Недавно в Стамбуле открылся новый аэропорт, который станет крупнейшим в мире международным хабом. Разбираемся, почему лететь через него, куда бы вы ни направлялись, — это удобно, приятно и выгодно.

Длинная пересадка: путешествие два в одном Длинная пересадка — это всегда головная боль, но только не в случае Стамбула. Никакой скуки на лавочке в аэропорту или бессмысленных поездок по городу на такси и нервных взглядов на часы в боязни пропустить самолет. Turkish Airlines придумали прекрасный вариант – бесплатную обзорную экскурсию по Стамбулу для тех, кто летит международным рейсом компании с пересадкой от 6 до 24 часов. В зависимости от времени суток и дня недели можно отправиться в круиз по вечернему Босфору или при свете дня полюбоваться на «жемчужины» Стамбула: например, проникнуться величием Голубой мечети — грандиозного памятника османской архитектуры, или не менее впечатляющими стенами Константинополя и крепостью Едикуле, почувствовать себя средневековым мореплавателем, который ориентировался на Галатскую башню, или посмотреть, как жили султаны в Долмабахче — самом большом дворце Турции. На Галатском мосту хочется бесконечно фотографировать — хоть живописные виды залива Золотой Рог, хоть местных колоритных рыбаков. На одном из стамбульских рынков получится ощутить атмосферу настоящего восточного базара, а в старом армянском квартале Саматья — от души поторговаться и узнать парочку локаций из исторических фильмов. Знакомство с символами Стамбула продолжится у акведука Валента, который когда-то соединил два холма древнего Константинополя. Еще одним метафорическим «мостом», на этот раз уже между Европой и Азией, стал знаменитый порт Йеникапы — сегодня он не менее живописный и бурлящий жизнью. А сердце современного Стамбула бьется на площади Таксим: недаром она становится центром всевозможных демонстраций и прочих выражений народных настроений.

В день проходят несколько бесплатных экскурсий: все они немного отличаются и включают разный набор достопримечательностей. Чтобы записаться, не требуется бронь или регистрация — нужно просто подойти на стойку Hotel Desk Tour Istanbul в международном терминале прилета и записаться на программу. Подробнее познакомиться с расписанием экскурсий (и подгадать свою пересадку под понравившуюся) можно на сайте авиакомпании. Короткая пересадка: релакс в лаунже

Впрочем, даже короткая пересадка в Аэропорту Стамбула — это тоже своего рода приятное приключение. Особенно для владельцев карт программы лояльности Miles & Smiles и путешественников бизнес-классом: для них открыты три бизнес-зала. Чего тут только нет: вкуснейшие блюда турецкой и других кухонь мира, игровая консоль и большое пространство для детей, переговорные комнаты, библиотека, кинотеатр и даже музей современного искусства. А если хочется расслабиться после долгого перелета или, наоборот, взбодриться, запишитесь на сеанс массажа или примите душ в индивидуальном сьюте. Вот это размах: аэропорт Стамбула в цифрах

Строить новый аэропорт в Стамбуле решили не просто так. Старый, имени Ататюрка, уже работал на пределе своих возможностей, расширять его не получалось, а амбиции Turkish Airlines на ближайшие годы были самыми что ни есть грандиозными. В итоге новый хаб в шесть раз больше старого, да и вообще все его характеристики — в превосходной степени. Просто дадим для примера несколько цифр. Уже сейчас аэропорт принимает 90 миллионов пассажиров в год, а совсем скоро — и все 200. Но очередей не будет: сделаны более 500 стоек регистрации. В аэропорту шесть взлетно-посадочных полос, он обслуживает полеты по более чем 350 направлениям, работают 225 тысяч сотрудников. Еще здесь самая большая в Европе парковка и, что важнее, крупнейшая в мире зона Duty Free, в которой представлены более 400 местных и зарубежных брендов. Вся эта грандиозная махина была отстроена с соблюдением самых современных экологических стандартов: аэропорт оснащен системами переработки мусора и сбора и использования дождевой воды, и вообще получился очень «зеленым». Это сыграло не последнюю роль в том, что еще до открытия он получил несколько важных наград, в том числе в номинации «Проект будущего» на Международном архитектурном фестивале (WAF) в 2016 году. Крупнейший в мире хаб стал «домом» для Turkish Airlines. Масштабный переезд был проведен за рекордные 33 часа — на 12 часов быстрее, чем планировалось, и из нового аэропорта тут же вылетел первый самолет. Поехали: чем замечательны Turkish Airlines