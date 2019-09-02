Российские авиаперевозчики увеличат стоимость билетов из-за подорожания керосина

Российские авиаперевозчики предупредили о подорожании билетов по итогам 2019 года на 9-10%. Главной причиной называют возросшую стоимость авиационного керосина, а также увеличение цен на обслуживание в аэропортах.

По прогнозу заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Бориса Шокурова, стоимость авиабилетов по итогам 2019 года по сравнению с прошлым вырастет на 9-10%. Это связано подорожанием авиакеросина, стоимость которого с начала текущего года выросла на 1,5–2 %, за 2018 год — на 30%.

Авиакомпании несут многомиллиардные убытки. В 2018 году их сумма составила около 54 миллиардов рублей, при этом в первом квартале 2019-го перевозчики уже потеряли 45 миллиардов — это на 32% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. «Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV – всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — отметил Шокуров.

Напомним, ранее Минтранс разработал новые правила допуска российских авиалиний к международным полетам — в случае их утверждения любой международный рейс будет отменен в связи с выявлением «угрозы безопасности РФ». Управленцы петербургского аэропорта «Пулково», компания «Воздушные ворота Северной столицы», предупредили авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания их самолетов. А авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади.

Европейский бюджетный лоукостер WizzAir запускает прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Авиасообщение стартует 1 октября — перелеты будут выполняться ежедневно, а цена билетов начнется от 29,99 евро. Кроме того, «Аэрофлот» в четвертый раз за год увеличит сумму топливного сбора. В среднем сумма налога возрастет на 235 рублей.