Авиакомпанию «Россия» предупредили о прекращении обслуживания самолетов в аэропорту «Пулково»
Управленцы петербургского аэропорта «Пулково», компания «Воздушные ворота Северной столицы», предупредили авиакомпанию «Россия» о возможном прекращении обслуживания их самолетов. Причиной послужил возникший авансовый долг в размере 123 миллионов рублей.
По словам представителей авиакомпании, в начале августа просроченная задолженность составила 123 миллионов рублей, однако еще в июле об этом не было известно. Несмотря на это, 8 августа руководство «Воздушных ворот Северной столицы» проинформировало перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов.
«После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату», — отметили в авиакомпании.
В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» вопрос задолженности комментировать отказались, при этом отметив, что с 1 августа 2019 года аэропорт изменил условия обслуживания авиакомпаний и порядок оказания услуг перевозчиков. «Предусмотрено право ВВСС на введение системы предоплаты за оказываемые услуги для российских авиакомпаний в случае просрочки платежей. Авансовая схема оплаты позволяет минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково», — заявили представители компании.
Напомним, ранее аэропорт «Пулково» вводит новые правила подъезда к терминалу — после выезда повторный бесплатный проезд к терминалу будет возможен через 30 минут. Автомобилям с нечитаемыми номерами также запретят въезжать на территорию аэропорта. Кроме того, уже в мае этого года аэропорт в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность — из-за этого в часы пиковой нагрузки образуется «столпотворение пассажиров», что приводит к созданию «предпосылки для конфликтных ситуаций»
28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. В апреле в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. По прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. В связи с этим погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта.
Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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