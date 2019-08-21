По словам представителей авиакомпании, в начале августа просроченная задолженность составила 123 миллионов рублей, однако еще в июле об этом не было известно. Несмотря на это, 8 августа руководство «Воздушных ворот Северной столицы» проинформировало перевозчика о возможном прекращении обслуживания его рейсов.

«После тщательного расследования авиакомпанией причин появления этой задолженности выяснилось, что аэропорт в одностороннем порядке потребовал от своего крупнейшего партнера и базового перевозчика, на которого приходится 29,6% от объема перевозки пассажиров, предоплату», — отметили в авиакомпании.

В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» вопрос задолженности комментировать отказались, при этом отметив, что с 1 августа 2019 года аэропорт изменил условия обслуживания авиакомпаний и порядок оказания услуг перевозчиков. «Предусмотрено право ВВСС на введение системы предоплаты за оказываемые услуги для российских авиакомпаний в случае просрочки платежей. Авансовая схема оплаты позволяет минимизировать обоюдные коммерческие риски и риски для пассажиров, в том числе риск приостановки обслуживания рейса авиакомпании на вылет из аэропорта Пулково», — заявили представители компании.