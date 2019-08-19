С 2020 года судебные приставы России могут получить возможность извещать жителей страны, имеющих подтвержденные через суд задолженности, об ограничении выезда за границу путем СМС-оповещения. В Госдуму уже внесен соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве».

«Поправками предусматривается, что лицо, участвующее в исполнительном производстве, при наличии согласия может извещаться о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи», — говорят в Министерстве юстиций РФ.

Согласие россиянина, участвующего в исполнительном производстве, на получение СМС-оповещений должно быть подтверждено распиской с указанием номера мобильного телефона. Граждане, не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомление, будут уведомляться традиционно — например, с помощью почтовой связи. В свою очередь организациям и индивидуальным предпринимателям извещения могут приходить по адресам электронной почты, которые содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Инициатива об электронном уведомлении должников была предложена в декабре 2017 года. В апреле 2018-го законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Предполагалось, что поправки вступят в силу в начале 2019 года, однако правительство предложило доработать ряд положений с учетом причин, по которым должник не сможет своевременно получить информацию через интернет или почтовое оповещение.

По данным Федеральной службы судебных приставов России, в течение первого 2019 года на исполнении Погранслужбы ФСБ о временном ограничении выезда находились в общей сложности 6,6 должников. Более 3,5 миллионов россиян проверяют, попали ли они в список, через мобильное приложение ФССП.