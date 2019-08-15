Грузию и Россию свяжет новая скоростная автомагистраль Коби-Гудаури. Строительство пути, который станет альтернативой единственной существующей транспортной связи между странами, Военно-грузинской дороге, начнется до конца 2019 года.

Проектная стоимость новой асфальтобетонной автострады от Коби до Гудаури — 558,6 миллионов долларов. Протяженность магистрали составит 22,7 километров, также запланировано строительство девятикилометрового тоннеля. Плановая дата старта автомобильного движения по новой дороге приходится на 2023 год.

Новая скоростная автомагистраль Коби-Гудаури, по словам премьер-министра Грузии Мамука Бахтадзе, является «проектом исторического значения». Существующая транспортная связь Грузии и Армении с Россией, Военно-грузинская дорога, проходит по высокогорным районам, из-за чего ее часто закрывают всвязи с опасностью схода лавин или оползней — это создает огромные трудности для товарооборота между тремя странами.

Напомним, 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан из России в Грузию. Причиной стали митинги в столице стран, участники которых выступали против российской оккупации и требовали отставки глав МВД и Службы госбезопасности, а также спикера парламента. «Собака.ru» поговорила с представителями четырех шоу-румов, которые ввозят в Петербург одежду, обувь и аксессуары от грузинских дизайнеров, о том, сказалось ли на их бизнесе это решение.