Автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию аэропорта «Пулково»

Петербургский аэропорт «Пулково» вводит новые правила подъезда к терминалу. Теперь для автомобилистов с нечитаемыми или «скрытыми» номерами на транспортном средстве въезд на привокзальную площадь ограничен — это позволит позволит сократить количество нелегально припаркованных машин и разгрузить подъездные пути.

По словам представителей управляющей компании Пулкова «Воздушные ворота Северной столицы», сейчас зона у терминала переполнена автомобилями, водители которых скрывают номера на въезде и выезде и паркуются по обеим сторонам проезжей части, превышая максимальное время нахождения у терминала. Помимо нарушения правил дорожного движения, такие автомобилисты мешают остальным осуществлять посадку и высадку пассажиров, провоцируют образование пробок и ДТП в пиковые периоды.

«Ограничение въезда на привокзальную площадь автомобилей с нечитаемыми или скрытыми номерами направлено на борьбу с нарушителями правил пребывания в аэропорту. Ограничение на подъезд к терминалу автомобилей со скрытыми номерами позволит сократить количество нелегально припаркованных машин в привокзальной зоне, разгрузить подъездные пути и повысить комфорт и безопасность встречающих и провожающих в Пулково», — представитель компании Денис Павшинский.

Напомним, ранее аэропорт «Пулково» вводит новые правила подъезда к терминалу — после выезда повторный бесплатный проезд к терминалу будет возможен через 30 минут. Автомобилистам, которые не уложатся в полчаса, придется заплатить 700 рублей. Кроме того, уже в мае этого года аэропорт в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность — из-за этого в часы пиковой нагрузки образуется «столпотворение пассажиров», что приводит к созданию «предпосылки для конфликтных ситуаций»

28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. В апреле в Пулкове рассказали о планах на второй этап реконструкции воздушной гавани. По прогнозам, к 2023 году он составит 25 миллионов человек по сравнению с 20 миллионами в 2018-ом. В связи с этим погранслужбы Пулкова могут запретить выходить из самолетов из-за превышения пропускной способности аэропорта.

Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.