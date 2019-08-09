Авиакомпания «Победа» увеличила норму провоза ручной клади

Сегодня, 9 августа, вступают в силу новые нормы провоза ручной клади в салонах самолетов авиакомпании «Победа». Так, теперь с собой на борт можно взять ноутбук без чехла в дополнение к допущенной по габаритам ручной клади.

Раньше ноутбуки допускались к провозу в салоне самолета только в составе нормы ручной клади, соответствующей габаритам 36х30х27 сантиметров. Увеличение нормы ручной клади стало возможно после переосмысления потребностей клиентов «Победы» — в 2019 году доля бизнес-клиентов на некоторых рейсах увеличилась до 43%.

«В 2019 году мы заметили серьезное увеличение доли бизнес-клиентов до 38%, а на некоторых рейсах — до 43%. Это люди, которым важно даже во время полета не прерывать рабочий процесс. И они часто просили нас разрешить провоз больших ноутбуков, размеры которых превышают габариты калибратора», — рассказал генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер Wizz Air стал стал новым перевозчиком по международным направлениям и запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Кроме того, авиакомпания отменила сбор за оплату услуг банковской картой на официальном сайте, а в данный момент готовится запустить в продажу партию билетов по цене от 500 рублей.