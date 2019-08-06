«Победа» приостановила рейсы в Армению из-за «практики недолива топлива». А позже сообщила, что «недоразумение устранено»
Авиакомпания-лоукостер «Победа» приостановила рейсы в армянский Гюмри. Вылеты прекратятся с зимнего сезона. Причиной, по словам источников в компании, стал систематический недолив топлива в аэропорту города.
UPD: позже представитель компании Вардан Алексанян сообщил, что «недоразумение устранено», и «Победа» продолжит летать в Армению. «Честно говоря, не знаком с подробностями о недоливе топлива. Это вообще другие услуги, но я скажу вам, что недоразумение устранено и стороны продолжат работать в нормальных отношениях», — прокомментировал он.
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«К сожалению, в аэропорту Гюмри топливозаправочная компания периодически практикует недолив топлива. «Победа» неоднократно обращалась к руководству аэропорта с требованием разобраться. Однако меры аэропорта недостаточны, и топливозаправщик продолжает практику недолива», — сказал источник в авиакомпании. Отмечается, что в настоящий момент приобрести билеты уже невозможно.
До конца летнего сезона «Победа» выполнит все запланированные рейсы в Гюмри, «чтобы не подводить своих клиентов», но с зимнего сезона продажа билетов на этом маршруте будет приостановлена. На данный момент авиакомпания выполняет 10 рейсов в неделю следованием из Москвы в Гюмри. В зимнем сезоне количество должно было сократиться до семи рейсов в неделю.
Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер Wizz Air стал стал новым перевозчиком по международным направлениям и запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон. Кроме того, авиакомпания отменила сбор за оплату билетов банковской картой на официальном сайте, а в данный момент готовится запустить в продажу партию билетов по цене от 500 рублей.
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