Авиакомпания-лоукостер «Победа» приостановила рейсы в армянский Гюмри. Вылеты прекратятся с зимнего сезона. Причиной, по словам источников в компании, стал систематический недолив топлива в аэропорту города.

UPD: позже представитель компании Вардан Алексанян сообщил, что «недоразумение устранено», и «Победа» продолжит летать в Армению. «Честно говоря, не знаком с подробностями о недоливе топлива. Это вообще другие услуги, но я скажу вам, что недоразумение устранено и стороны продолжат работать в нормальных отношениях», — прокомментировал он.