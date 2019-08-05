Авиакомпания «Победа» запускает в продажу партию билетов по фиксированной цене от 500 рублей, которые будут доступны на всех маршрутах зимнего расписания. Старт распродажи дадут 12 августа.

Всего в продажу выпустят 200 тысяч билетов по тарифам от 499 до 1999 рублей с учетом всех сборов. Билеты будут доступны на 85-ти маршрутах зимнего расписания лоукостера. Ранее авиакомпания сообщила о запуске собственного туроператора, пакетные туры которого можно также приобрести по всем направлениям.

Напомним, ранее стало известно, что «Победа» может отказаться от международных рейсов из Пулкова — причиной послужили регулярные проблемы при досмотре самолетов пограничниками ФСБ. Позже авиакомпания прекратила продажу билетов — возобновление рейсов произойдет после осени 2019 года, если удастся достигнуть договоренностей с силовыми службами. Европейский бюджетный лоукостер WizzAir запустил прямые рейсы из Пулкова в Лондон.

«Победа» отменила сбор за оплату билетов банковской картой на официальном сайте лоукостера — ранее за безналичную оплату взимался сбор в размере 2% от стоимости билета или дополнительных услуг. А еще «Победа» определилась в вопросе платных бумажных стаканчиков для напитков на борту самолетов. Ранее компания планировала отказаться от бесплатной раздачи стаканчиков. Как сообщал представитель лоукостера, ежемесячно на стаканчики компания тратит не менее 1 млн рублей.